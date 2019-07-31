Avcılar'da metrobüs aracında yangın

Yangın, saat 20.30 sıralarında Avcılar Metrobüs durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs aracının motor kısmında çıktı. Bir arıza fark eden sürücü, yolcuları durakta indirerek ilerlerken dumanları fark etti. Durdurulan aracın arkasında bulunan motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.Görevlilerin önce yangın tüpleriyle ve ardından gelen bakım ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 15 dakika boyunca Beylikdüzü istikametinde metrobüs seferleri yapılamadı. Aracın söndürülerek arıza şeridine çekilmesinin ardından seferler normale döndü.