Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi 100 günde 136 milyon TL fazla verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk 100 gününü anlatan kitapçık yayınlandı. Yavaş'ın 'şeffaf belediyecilik' anlayışı çerçevesinde, kitapçıkta tüm bütçe verileri, işe alınan ve işten çıkarılan belediye çalışan sayıları yer aldı.

Önsözü bizzat Yavaş tarafından kaleme alınan kitapçıkta, “Başarı öyküsünü tüm Ankaralılar ile birlikte yazacak, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkent’ine yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline beraber getireceğiz” ifadesini kullandı.

Kitapçığa göre,ilk 100 gününde belediye bütçesi 136 milyon TL fazla verdi.

Kitapçıkta yer alan bilgiler şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi israfla mücadele kapsamında ilk 100 gün sonunda 136.579.402 TL bütçe fazlası verdi.

Mansur Yavaş’ın mazbatasını aldığı gün olan 8 Nisan’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ASKİ ve EGO dahil toplam borcu 8.449.357.033 TL’di.

YSK’nın seçim kararının resmi gazetede yayınlandığı 13 Aralık 2018’den, Mansur Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan 2019 tarihine kadar, yani seçim sürecinde Belediye’ye 853 personel alındı. 853 kişinin 117’si ise Yavaş’ın seçimi kazandığı 1 Nisan’dan mazbatasını aldığı 8 Nisan’a kadar 1 hafta içerisinde gerçekleşti.

Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan’da Belediyede görevli 29.446 personel varken, 79 kişi işe alındı, 56 kişi işten ayrıldı. 100 günün sonunda belediye personel sayısı 29.469 olarak açıklandı.

Yavaş’ın ilk 100 gününü anlatan kitapçık internet ortamına da yüklendi.