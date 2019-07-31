Erdoğan MİT'in yeni yerleşkesini ziyaret etti: 5 bin dönümlük arazi üzerine kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) inşaatı devam eden yeni yerleşkesine ziyarette bulundu.

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallasi’nde üst düzey güvenlik önlemleriyle korunduğu belirtilen ve inşaatı devam eden yeni yerleşkeye saat 12.40 sularında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saate varan bir incelemede bulundu.

5 bin dönüm arazinin üzerine yapılan yapının çevresinde de 3 metre uzunluklarında örgü duvarlar bulunuyor. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulan binanın çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerin bulunduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Yapının iç içe bulunan ve katman özelliğinde olan mimari yapısının özenle çizildiği belirtiliyor. Alanda MİT’in yeni yerleşkesinin yanında personelin eğitim ve talim yapabilecekleri noktalar da bulunuyor.