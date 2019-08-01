Soluk borusuna simit parçası kaçan kişi boğuldu

Yakınlarının ihbarıyla iş yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kul'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Antalya'da iş yerinde yediği simit parçası soluk borusuna kaçan kişi hayatını kaybetti.
Yakınlarının ihbarıyla iş yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kul'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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