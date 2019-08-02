Adnan Oktar iddianamesi: Adil Serdar Saçan 1 numaralı müşteki oldu

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, iddianamede '1 numaralı müşteki' olarak yer aldı.

Adnan Oktar ve grubuna 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, 2018’de yapılan 2. operasyonla ilgili iddianamede '1 numaralı' müşteki olarak yer aldı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre Saçan, sosyal medya hesabından da “Adnan ve çocuklarının yargılanmalarına 17 Eylül’de başlanıyor. 1 numaralı şikâyetçi olarak zevkle orada olacağım” paylaşımında bulundu.

Adnan ve çocuklarının yargılanmalarına 17 Eylül’de başlanıyor. 1 numaralı şikayetçi olarak zevkle orda olacağım. — Av. Dr. Adil Serdar SAÇAN (@AdilSerdars) July 30, 2019

​Adnan Oktar örgütüne 20 yıl önce ilk operasyonu yapan eski Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan dahil bazı emniyet görevlileri hakkında gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddiasıyla dava açılmıştı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 yıl süren yargılamada 19 Eylül 2018’de Saçan’ın da aralarında bulunduğu 11 sanık yönünden davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca ‘resmi evrakta sahtecilik, iftira, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan Saçan’ın beraatına karar verdi.

Saçan, 1 Temmuz 2019’da da yargılandığı Ergenekon davasından beraat etti.

YÜZLERCE SUÇ DUYURUSU

Örgüte 2018’de yapılan ikinci operasyonda ise Adil Serdar Saçan bu kez şikayetçi olarak yer aldı. İddianamedeki 125 müşteki-mağdurun arasında “1 numaralı” müşteki olarak geçen Saçan, 1999’daki operasyonun ardından kendisi hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğunu ve dava açıldığını anlattı.

Saçan ifadesinde özetle, “1999’da Adnan Oktar ve grubuna şube müdürlüğümüzce operasyon yaptık. 100’ün üzerinde şüpheliye gözaltı yaptık. Adnan Oktar ve yöneticileri tutuklandılar ve dava açıldı. Bu operasyonu akamete uğratmak için başta dönemin DGM başsavcısı Aykut Cengiz Engin, soruşturma savcısı Ahmet Gürses, İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, ben ve benim şubemdeki tüm görevliler hakkında yüzlerce suç duyurusunda bulundular ve davalar açtılar. Avukatlık mesleğinden çıkarılmam için Adalet Bakanlığı’ndaki FETÖ’cü görevlileri devreye sokup aleyhime dava açtırdılar” dedi.