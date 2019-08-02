'KPSS’de Tarih sorusu hatalı' iddiası

KPSS’de A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi’nde (ÖABT) Tarih’te bir sorunun hatalı olduğu iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Antalya’da Manavgat İpucu Elit Koleji’nde tarih öğretmeni olan Mehmet Topçu, yandaki sorunun, E şıkkı olarak belirtilen cevabının doğru olmakla birlikte, D şıkkının da bilimsel içerik anlamından sorunlu olması nedeniyle doğru cevap sayılabileceğini belirtiyor.

Bu sorunun iki doğru cevabı olması nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini iddia eden Topçu’nun soruyla ilgili açıklaması şöyle:

“Tarih sorusunda E şıkkı doğru olmakla beraber D şıkkı da doğru olarak ele alınabilir. Çünkü kapıkulu ordusu taşra teşkilatında değil, merkez teşkilatında örnek verilmeliydi. Son beş yılın MEB tarih ders kitaplarında hiçbir şekilde kapıkulu ordusu taşra teşkilatında örnek verilmemiştir. Verilmemesi de gayet normal çünkü kapıkulu ordusu merkez teşkilat birimidir. Bu soru aşağıdaki öncüllerden hangileri doğrudur şeklinde sorulmalıydı. Soru mutlaka iptal edilmeli.”