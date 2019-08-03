Ekipler, kimliğini ve adresini belirledikleri babayı gözaltına aldı. Çocuğun babasının yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlendi.
Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin de aileyle görüştüğü öğrenildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Çocuğuna tekme atan baba serbest bırakıldı https://t.co/JL1vTVwRqb pic.twitter.com/wSqwzO4prQ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 3, 2019
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