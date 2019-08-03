Fatih Altaylı: Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Trafik rezaleti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçenlerde Nişantaşı’ndaki Arnavut kaldırımı yolların asfaltlanması ile ilgili Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yaptığım konuşmayı yazdım" hatırlatmasında bulundu.
"Sağ olsun. Bu arada benden bir gün sonra Ahmet Hakan da aynı konuyu ele aldı. Almasında bir mahzur yok, mahallenin delikanlısı. Fakat garip olan köşesinde kullandığı fotoğrafın benim yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti. Üstelik de aynı iki fotoğraf, aynı kolajla. Keşke foto muhabiri olarak adımızı da yazsaydı."
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