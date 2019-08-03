Fatih Altaylı: Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Trafik rezaleti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçenlerde Nişantaşı’ndaki Arnavut kaldırımı yolların asfaltlanması ile ilgili Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yaptığım konuşmayı yazdım" hatırlatmasında bulundu.

"Yurttaşların tepkisi üzerine Başkan keskin hemen duruma el koydu ve çok kötü durumdaki Arnavut kaldırımı sokakları asfaltlamayı durdurdu ve buraları daha iyi bir altyapı ile yeniden Arnavut kaldırımı döşetti" bilgisini veren Altaylı, şöyle devam etti:

"Sağ olsun. Bu arada benden bir gün sonra Ahmet Hakan da aynı konuyu ele aldı. Almasında bir mahzur yok, mahallenin delikanlısı. Fakat garip olan köşesinde kullandığı fotoğrafın benim yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti. Üstelik de aynı iki fotoğraf, aynı kolajla. Keşke foto muhabiri olarak adımızı da yazsaydı."