Kılıçdaroğlu, 3 yıl önce saldırıya uğradığı Şavşat'ta incelemelerde bulundu

Rize ve Artvin’deki CHP’li belediyelere kutlama ziyaretleri için dün bölgeye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi Artvin’de geçirdi.
Soğuksu mevkiindeki saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Off-Road Kulübü tarafından yapılan çeşmeden su içen Kılıçdaroğlu, Çaybaşı’nın isminin yer aldığı yazıyı eliyle yıkayarak temizledi.
Bölgede bir süre inceleme yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Havva Civelek isimli yaylacı kadın ile sohbet etti. Yaylacı Civelek, Kılıçdaroğlu’nu görünce, “Seni hep televizyonlarda görüyordum. İlk defa yakından görüyorum. Aynıymışsın” dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra belediye ziyareti için Şavşat’a hareket etti.
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