Bakan Ersoy'dan bayram tatili açıklaması: 9 gün tatile ihtiyaç kaldığını sanmıyorum, Bodrum'da otellerin hepsi dolu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nın 'yüksek sezona' denk geldiğini belirterek, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ihtimalini değerlendirdi. Ersoy, "9 gün tatile ihtiyaç kaldığını sanmıyorum, Bodrum'da otellerin hepsi dolu" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum'da katıldığı 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eşi Pervin Ersoy'un da eşlik ettiği Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'nin tadilatını bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kale içindeki sahneyi de tamamladıklarını belirten Ersoy, "Burada öncelikli amacımız, Bodrum'un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. 'Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım' diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az 2 kez organizasyon gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
Doluluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, "İnşallah Bodrum Kalesi'nin ikinci kalan kısmını da eylülde ihalesini tamamlayıp, söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs 2020'de ikinci etabı da açarak, kaledeki restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız ve bu gösterilere özel sektörün de katılacağı daha geniş programlar şeklinde devam edeceğiz. Bodrum merkezine eski canlılığını tekrar getireceğiz" dedi.
'BAYRAM TATİLİNİN 9 YA DA 5 GÜN OLMASI BİR ŞEY DEĞİŞTİRMİYOR'
Bakan Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması beklentisine de değinerek, "Bayram tatilinin 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, zaten yerlerin çoğu da dolu. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar. Benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil; ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu" diye konuştu.
Turizm sezonunun iyi gittiğine, turist sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artışla karşılaşacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi görünüyor. 2023'e koyduğumuz, 75 milyon turist gibi iddialı bir hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'yla bu hedeflerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız. Türkiye'nin global tanıtımıyla ilgili hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkaracağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)