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07:45 05 Ağustos 2019
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    'Sırtımda engelli kızımı taşıyarak adalet aradım, mahkeme 18 yıl sonra kızımı suçlu buldu ve davayı bitirdi'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Aydın’ın Buharkent ilçesinde, 18 yıl önce otomobil çarpması sonucu yüzde 90 oranında engelli kalan, dava sürerken de 4 yıl önce hayatını kaybeden Hediye Demirpolat’ın davası 18 yıl sonra sonuçlandı.

    İki mahkeme, 20 hakimin değiştiği, 3 ayrı Adli Tıp Kurum raporunun alındığı mahkemede, Hediye Demirpolat'ın kaza sonrası engelli kalıp kalmadığının belirlenemediğini belirtilerek “Kaza ile illiyet bağı kurulamamıştır” denildi ve dosya kapatıldı. 

    © AA /
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    Kızını yıllarca sırtında mahkemelere taşıyarak adalet arayan, duruşmada hakime bağırdığı için cezaevinde yatan baba Alican Demirpolat, ayrıca 15 bin TL’ye yakın da mahkeme parası ödeyecek.

    Baba Alican Demirpolat karara tepki gösterdi. Baba Demirpolat, “Sırtımda engelli kızımı taşıyarak adalet aradım. Hep adaletin bir gün geleceğine inandım. Ama mahkeme yıllardır bizi süründürdü. 18 yıl sonra ölen kızımı suçlu buldu ve davayı bitirdi. Bir de mahkeme masraflarını ben ödeyeceğim. Bu kararı verenlere,’ Adaletin bu mu mahkeme? diyorum” dedi.

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    Ailenin Avukatı Alime Özcan da raporun bir önceki raporla aynı olduğunu belirtti. Özcan, “Önceki raporu kopyalayıp yapıştırmıştır. Kaza tarihine kadar gayet sağlıklı olan bir çocuk kazadan sonra yavaş yavaş tüm motor gücünü kaybediyor yatağa bağımlı hale geliyor ve sonrasında yutma yeteneği de kayboluyor ve ölüyor. Son raporda Adli Tıp neden illiyet bağı kurulamadığı konusunda yeterince veri eklememiştir. Yargıtay’a başvuracağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde hakkımızı arayacağız” dedi.

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    © AA /
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    Sanık avukatları Adnan Menderes Üniversitesi’nin "Kaza sonrası engeli kalmıştır" yönündeki raporuna itiraz etti. Baba, kızını sırtında taşıyarak ikinci kez heyet karşısına çıkardı. Adli Kurumu verdiği raporunda, ‘kaza ile illiyet bağı’ kurulamamıştır” dedi. Kurum, "Röntgen ve MR filmleri yok’. Onları görmeden karar veremeyiz" dedi.

    Avukatlar, dosyada var gözüken röntgen filmini göndermek için aradı, ancak bulamadı. Röntgen filmi iki yıl sonra bulundu ve eklenerek Adli Tıp Kurumu’na gitti. Kurum bu kez de, ‘MR filmi çekilmemiş, bir karar veremeyiz. MR olmadan illiyet bağı kuramayız’ dedi. Bunun üzerine aile ilk tedaviyi yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

    15 yıl sonra hakim karşısına çıkan emekli doktor, "MR cihazı yoktu" dedi. Demirpolat da bu yaşananlara ilişkin olarak Adalet Bakanlığı’na dilekçe yazdı.

    Bakanlık, dosyanın bitirilmesi talimatı verdi ve bir savcı atadı. Ancak, 4 ay sonra savcı başka yere tayin edildi. Mahkeme son olarak dosyayı Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’ne gönderdi. Gelen rapor yıllar önce verilen raporla aynı oldu. İhtisas Dairesi, MR çekilmediği için 'Hediye Demirpolat’ın engelli olmasının kazayla illiyet bağı kurulamamıştır’ dedi ve dosyayı kapattı.

    Etiketler:
    MR, Dava, suçlu, kaza, Engelli, Mahkeme, Adalet, Alican Demirpolat, Hediye Demirpolat
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