Emniyet müdürlüğüne açılan 'ihbar' telefonu: Alo 155, saat kaç?

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü 155 ihbar hattında görevli yaklaşık 57 polis memuru bir yandan şehirde yaşanan asayiş olaylarıyla ilgilenirken, bir yandan da vatandaşlardan gelen ilginç şikayet ve taleplerle karşılaşıyor.
'EŞİM EVDEN ÇIKTI, NE ZAMAN GELİR?'
İhbarlar en çok saat gece 22:00 ile 00:00 saatleri arasında yapılırken, hafta sonları bu sayı neredeyse 2 katına çıkıyor. Konuyla ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan verilere göre vatandaşların en çok şikayetçi olduğu konular parklanma, trafiği tehlikeye düşürme, kavga ve gürültü. Ekipler vatandaştan gelen her ihbarla en kısa sürede ilgilenmeye çalışırken bazı ihbarlar ise güldürüyor.
Vatandaşlardan “Alo 155 saat kaç?”, “Eşim evden çıktı, ne zaman eve gelir bilginiz var mı?”, “Ramazanda kahveler kapalı mı, ben oruç tutmuyorum kahvelerin kapalı olması doğru mu?”, “Köpekler gürültü yapıyor, susturur musunuz?” “Seviyorum merkez”, “Sizi çok seviyoruz” gibi ihbarlar geliyor.
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