'Sakın açmayın polise teslim edin' yazan çuvaldan bomba ve lav silahı çıktı

Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı. Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi.
İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
IŞİD ŞÜPHESİ
Sokakta ve çevrede bulunan güvenlik kameraları ve işyerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, çuvalı kaldırıma bırakan kişi aranıyor.
Karamürsel'de daha önce IŞİD'e yönelik operasyonlar yapılırken, örgütle bağlantısı olup pişman olan kişilerin de bırakmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.
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