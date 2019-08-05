'Sakın açmayın polise teslim edin' yazan çuvaldan bomba ve lav silahı çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu.

4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde 'Sakın açmayın polise teslim edin' yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı. Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi.

İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

IŞİD ŞÜPHESİ

Sokakta ve çevrede bulunan güvenlik kameraları ve işyerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, çuvalı kaldırıma bırakan kişi aranıyor.

Karamürsel'de daha önce IŞİD'e yönelik operasyonlar yapılırken, örgütle bağlantısı olup pişman olan kişilerin de bırakmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.