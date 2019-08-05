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18:24 05 Ağustos 2019
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu-ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell

    ABD Başkonsolosu Darnell'den İmamoğlu'na 'World Champions' forması

    © DHA /
    Türkiye
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    İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor. İmamoğlu'nu bugün ilk olarak Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ziyaret etti. İkinci tebrik ziyareti ise ABD İstanbul Başkonsolosu Darnell'den geldi. Darnell, İmamoğlu'na ABD kadın milli takımının, üzerinde 'Word Champions' yazılı formasını hediye etti.

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman (sağda), 23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na (solda) tebrik ziyaretinde bulundu.
    © AA / Adem Demir
    Beşiktaş Kulübü yönetiminden İmamoğlu'na ziyaret
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee’yi Saraçhane’deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti.

    ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'i kabul eden İmamoğlu, önceki gün gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren ABD vatandaşları adına çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, Darnell’a başsağlığı dileklerini iletti.

    İmamoğlu, “Başsağlığı diliyorum bütün ailelere ve Amerika’ya. Bu ve bunun gibi hiçbir saldırının olmamasını diliyorum her iki ülke adına, bütün dünya adına. Acınızı paylaşıyorum” diye konuştu. Taziye dilekleri nedeniyle İmamoğlu’na teşekkür eden Darnell ise, “İstanbul’un tarihi, kültürel ve ekonomik önemini biliyoruz. Bu nedenle işbirliği konusunda elimizden geleni yapacağız” şeklinde karşılık verdi.

    Darnell, İBB Başkanı’na ülkesinin kadın milli takımının, üzerinde ‘Word Champions’ yazılı formasını hediye etti. ABD kadın milli futbol takımı 2019 FİFA Dünya Kupası’nda şampiyon olmuştu.

    'HİNDİSTAN’DAN EN MAKSİMUM DÜZEYDE KATKI BEKLİYORUZ'

    Tebrik ziyaretleri için Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee’ye de teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Dünyanın iki önemli ülkesi olarak, yereldeki demokrasiyi ve yereldeki ilişkileri büyütmek her iki ülke adına önemli fırsat olabilir. Yeni dönemde dünyaya açık bir şehir olacağımızı her ortamda duyuruyoruz. Bu manada İstanbul ile olacak bağlantılarınızda sizlerden en maksimum düzeyde katkı bekliyoruz” dedi.

    ‘HİNDİSTAN’DA NOBEL ÖDÜLÜ ALAN İLK İNSANA, ATATÜRK 41 KİTAP HEDİYE ETMİŞTİ’

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    TÜSİAD heyeti İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'İstanbul'un kalkınmasında yer almak istiyoruz'
    Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da “Öncelikle bu muazzam başarınızdan dolayı sizi, ülkem ve kendim adına tebrik etmek istiyorum” dedi.

    Bhattacharyya, Atatürk ile ilgili ilginç bir anekdot anlatarak “İstanbul ile çok uzun süredir ilişkimiz var. Hatta bizim bağımsızlığımızın ilan edilmesinden öncesine dayanan ilişkimiz var. Rabindranath Tagore isimli şairimiz, 1922’de İstanbul’u ziyaret etmişti. O dönemde Türkiye’nin babası olan Atatürk’le karşılaşmıştı. Ve Atatürk, kendisine 41 tane kitap hediye etmişti. Tagore’nin kurduğu üniversitede bu kitaplar hala sergilenmektedir. Tagore, aynı zamanda Hindistan’da Nobel ödülünü alan ilk insan. Ve bu gururla o kitaplar hala sergilenmekte. Ve kitapların önünde de ‘Türk halkının armağanıdır’ şeklinde bir plaka bulunuyor” diye konuştu.

    ‘TÜRK HALKINI HAKİKATEN KARDEŞLERİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ’

    Türkiye’nin ulusal kurtuluş mücadelesine ülke olarak destek verdiklerini belirten Bhattacharyya şunları söyledi:

    “Bizler, hakikaten kardeşlerimiz olarak görüyoruz Türk halkını. Mahatma Gandhi de o zamanlar Türk halkına destek vermek amacıyla bir fon toplamıştı Hindistan halkından. 180 bin pound toplamıştı ve bu Atatürk zamanında Kurtuluş Savaşı’nda hem de gerekli yerlerde kullanılmıştı. Aynı zamanda İş Bankası’nın sermayesinde de kullanılmıştı. Aslında iki ülke arasında derin bağlarımız var. Bizler, aynı zamanda 21. yüzyılda iki önemli ülkeyi temsil ediyoruz. Türkiye, son 10 yılda çok gelişti değişti ve büyüdü. Hindistan da aynı şekilde. En hızlı büyüyen ekonomiye sahip ülkelerden bir tanesi. Halklarımızda bir dönüşüm söz konusu. Özellikle gençlerimize baktığımızda ciddi bir sermaye biriktiriyoruz. Gençlerimiz umutlu ve geleceğe yönelik çok ciddi başarılara imza atacaklarını düşünüyorum. Bu anlamada İstanbul’la Hindistan arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye de benzer süreçlerden geçiyor. Benzer dönüşümden geçiyor ve büyüyen, hızla gelişen bir ekonomiye sahip.”

    Etiketler:
    Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ABD, Tebrik, Ekrem İmamoğlu, Hindistan
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    Vatandaşlarından gelen tepkileri de anlatan Şerife Görgülü, Evin içine nasıl alıyorsun? Bunların kılı, tüyü, yemeğini nasıl hallediyorsun?’ diye soruyorlar bana. Yemesi içmesi bir maliyet. Manikürüm yok, pedikürüm yok, saç boyamam yok. Hepsini kedilerim için harcıyorum. Hepsi bunlara feda olsun. Ben eşimle beraber kedilerime bakıyorum ve çok mutluyum. 30 sene yurt dışında kaldım. Ne kedim, ne köpeğim ne de kuşum vardı. Yurt dışında çalışıp gezmekten, hayvan beslemeye vaktimiz olmadı. Şu an ise ‘İyi ki kedilerim var’ diyorum. Onlarla ilgilenmekten hiçbir yere gidemiyorum ancak, daha önce gittiklerime sayıyorum dedi.
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