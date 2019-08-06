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11:06 06 Ağustos 2019
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    WhatsApp'ta tartışan müdür ve yardımcısı, çorbacının önünde buluşup yumruk yumruğa kavga etti

    © DHA /
    Türkiye
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    Antalya'da okulun WhatsApp grubunda tartıştıktan sonra çorbacının önünde buluşup yumruk yumruğa kavga eden, aynı okulun müdürü E.K. ve müdür yardımcısı Y.Ç. hakkında açılan soruşturma tamamlandı.

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü E.K. ile yardımcısı Y.Ç. arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, okulun diğer yöneticileri ve öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda da devam etti.

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    3 Ocak gecesi grupta tartışmaya devam eden E.K. ile Y.Ç., iddiaya göre, 'Polise haber vermemek koşulu' ile çorbacının önünde buluştu. Okul müdürü ve yardımcısı, burada tartışmanın ardından yumruklaşarak kavga etti.

    KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

    İki eğitimcinin yumruklu kavgasını çevredekiler ve WhatsApp grubundaki yazışmayı okuyarak gelen diğer öğretmenler sonlandırmaya çalıştı. Kavga anı ise çorbacının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Y.Ç. lokantanın önünde beklerken, kısa süre sonra okul müdürü E.K.'nin geldiği görülüyor. Kayıtlarda, Y.Ç. ve E.K.'nin birbirine vurması, diğer öğretmenlerin ise kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor. Kamera açısından çıktıktan bir süre sonra yeniden açıya giren E.K. ve Y.Ç.'nin kavgasını bu kez lokanta çalışanlarının sona erdirmeye çalıştığı görülüyor.

    AYRI OKULLARA GÖREVLENDİRİLDİLER

    Birbirleri hakkında şikayetçi olan E.K. ve Y.Ç., kavganın ardından geceyi polis merkezinde geçirdi. Adli olay raporunda müdür E.K.'nin 1,78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık kuruluşundan çıkan raporda ise müdür yardımcısı Y.Ç.'nin darp nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. İkili birbiri hakkında davacı olduktan sonra Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olay nedeniyle Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü de idari yönden soruşturma başlattı. İki eğitimci, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için farklı okullarda görevlendirildi.

    © DHA /
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    MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISINA CEZA VERDİ

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü E.K. ve yardımcısı Y.Ç. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Soruşturmada, E.K.'nin yanında olay yerine gelen iki kişinin şahitliği sonrası müdür yardımcısı Y.Ç.'nin küfür ettiği ve yazışmalarda 'Dışarıdayım hocam ya gelip adam gibi konuşacaksın ya da susacak, işine bakacaksın' ifadelerinin kesinlik kazandığını belirterek, müdür yardımcısına 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısını öğretmen olarak Kepez ilçesindeki bir okulda görevlendirdi. Kendi isteğiyle aynı ilçede başka bir okula müdür olarak tayin olan E.K.'ye ise kınama cezası verildi.

    GARSON CEZAYI DUYUNCA İFADE VERDİ

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    Müdür yardımcısı Y.Ç.'nin ceza aldığını duyan ve o gün yaşananları gören çorbacıda çalışan garson M.Y., polise giderek ifade verdi. İfadesinde, Y.Ç.'nin çorba içtikten sonra başka birisinin çağırmasıyla dışarıya çıkıp beklediğini kaydeden M.Y., "Sonradan müdür olduğunu öğrendiğim E.K., otomobilden hızlıca inerek dışarıda bekleyen Y.Ç.'ye küfür edip yumruk attı. Y.Ç., kesinlikle kimseye vurmadı ve küfür etmedi. E.K.'nin yanında gelenler kendisini tutarak aracına bindirdi" dedi.

    Etiketler:
    Antalya, Küfür, darp, Kavga, yumruk, Ceza, yardımcı, Müdür
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