AK Partili Ağar, 'bıyık' anısını anlattı: 'Cumhurbaşkanı' denince bize Allah gibi geliyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın Malatya'da yaptığı bir konuşmada "'Cumhurbaşkanı' denince bize Allah gibi geliyor" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

'Malatya Gençlik Buluşması'na katılan Ağar’ın, buluşmada anlattığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen 'bıyık' diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar’ın bu ay başında düzenlenen gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı duyuluyor:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, yüzüme bakıp güldü, ben de niye gülüyor diye düşündüm. ‘Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?’ diye sordu. Cumhurbaşkanı denince bize, acayip, çok korkunç bir şey, Allah gibi geliyor, ben de, ‘Efendim saat 4'e kadar uzar. Hiç merak etmeyin dedim’ yanağımı okşadı."