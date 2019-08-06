İstanbul'da en pahalı mezar yeri 30 bin lira

İstanbul'da birinci gruptaki mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin lira.
Kentteki bütün mezarlıklarda mezar yeri tahsisi için ücret alındığı belirtilirken, ‘Mezar Yeri Kullanma Belgesi’ talep edilen bütün mezar yerleri ücret karşılığında veriliyor. İBB ücret tarifesine göre 4 gruba ayrılan 569 mezarlıktaki boş mezar yeri ücretleri, konum, fiziki özellikler ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirleniyor.
AŞİYAN'DA MEZAR YERİ 30 BİN LİRA
Birinci gruptaki Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Karacaahmet, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklarda hayatta olan biri kendisine boş mezar yeri almak isterse 30 bin lira bedel ödemek zorunda. Ancak cenaze için bu rakam boş yer bulunması halinde 6 bin lira. Daha önce cenaze gömülmüş bir mezarın yanındaki boş yer ise 15 bin lira.
Üçüncü grup olan Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında ise bir cenaze için 100 lira karşılığında mezar yeri tahsis ediliyor. Mevcut bir mezarın yanındaki mezar yeri 2 bin lira, boş mezar yeri ise 4 bin 500 lira.
Dördüncü grupta Göktürk ve Bahçeköy mezarlıkları var. Burada ise 100 lira karşılığında cenazeye mezar yeri gösteriliyor. Mevcut mezarın yanındaki boş mezar yeri bin lira, boş bir mezar yeri isteyene ise 2 bin lira karşılığında yer veriliyor.
ESKİ MEZARLIKLAR YÜZDE 100 DOLU
Özellikle son yıllarda mevcut mezarlıklarda yer kalmayınca çok sayıda yeni mezarlık alanı açıldı. 2015'ten itibaren İstanbul'daki mezarlık alanları 349 bin 155 metrekare arttı. Artış Beykoz, Şile, Adalar, Ümraniye, Sarıyer, Silivri, Kağıthane, Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleşti.
BİN 782 PERSONEL GÖREV YAPIYOR
İstanbul'da artık ücretsiz kimsenin defnedilmediği mezarlıkların güvenliği, çevre düzenleme, bakım ve onarım işleriyle cenaze hizmetleri de titizlikle yapılıyor. Bu çerçevede 702 kişi güvenlik, 777 kişi cenaze ve 303 kişi çevre düzenleme, bakım ve onarım hizmetleri olmak üzere toplamda bin 782 personel görev yapıyor.
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