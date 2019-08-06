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16:44 06 Ağustos 2019
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    mezar yeri

    İstanbul'da en pahalı mezar yeri 30 bin lira

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul'da Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Abide-İ Hürriyet gibi mezarlıklarında boş mezar yeri 30 bin liradan alıcı buluyor.

    İstanbul'da birinci gruptaki mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin lira.

    Haydarpaşa Garı'ndaki kazılarda toplu mezar bulundu
    © DHA /
    Haydarpaşa Garı'ndaki kazılarda toplu mezar bulundu
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınan bilgiye göre, 502 Müslüman ve 67 gayrimüslim olmak üzere toplam 569 mezarlıkta mezar yeri tahsisi ve ücretlendirmesi yapılıyor.

    Kentteki bütün mezarlıklarda mezar yeri tahsisi için ücret alındığı belirtilirken, ‘Mezar Yeri Kullanma Belgesi’ talep edilen bütün mezar yerleri ücret karşılığında veriliyor. İBB ücret tarifesine göre 4 gruba ayrılan 569 mezarlıktaki boş mezar yeri ücretleri, konum, fiziki özellikler ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirleniyor.

    AŞİYAN'DA MEZAR YERİ 30 BİN LİRA

    Birinci gruptaki Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Karacaahmet, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklarda hayatta olan biri kendisine boş mezar yeri almak isterse 30 bin lira bedel ödemek zorunda. Ancak cenaze için bu rakam boş yer bulunması halinde 6 bin lira. Daha önce cenaze gömülmüş bir mezarın yanındaki boş yer ise 15 bin lira.

    © İHA /
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    İkinci gruptaki Ortaköy, Feriköy, Hasköy, Sütlüce, Hasdal, Kuruçeşme, Emirgan, İstinye, Sarıyer, Kireçburnu ve Maçka gibi mezarlıklarda bir cenaze için bin 100 lira yer bedeli alınıyor. Bu grupta cenazenin yanındaki boş mezar yeri için 6 bin lira. Hayatta olan birinin boş mezar yeri talep etmesi halinde ise ödemesi gereken miktar 12 bin liraya çıkıyor.

    Üçüncü grup olan Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında ise bir cenaze için 100 lira karşılığında mezar yeri tahsis ediliyor. Mevcut bir mezarın yanındaki mezar yeri 2 bin lira, boş mezar yeri ise 4 bin 500 lira.

    Dördüncü grupta Göktürk ve Bahçeköy mezarlıkları var. Burada ise 100 lira karşılığında cenazeye mezar yeri gösteriliyor. Mevcut mezarın yanındaki boş mezar yeri bin lira, boş bir mezar yeri isteyene ise 2 bin lira karşılığında yer veriliyor.

    ESKİ MEZARLIKLAR YÜZDE 100 DOLU

    Mezarlık
    © AA / Arşiv
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    Aşiyan, Zincirlikuyu, Edirnekapı ve Karacaahmet gibi artık şehrin merkezinde kalmış tarihi mezarlıklarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Buralarda sadece aile kabri bulunanların cenaze işlemleri yapılıyor. Mezarlıkların pek çoğu eski olduğu için doluluk had safhada. Yeni cenaze defin işlemlerinin neredeyse tamamı ancak boş olan mezarlıklara yapılıyor. Buralarda İBB Meclisi'nin kararıyla belirlenen fiyat tarifesi dışında herhangi bir ücret talep edilmiyor.

    Özellikle son yıllarda mevcut mezarlıklarda yer kalmayınca çok sayıda yeni mezarlık alanı açıldı. 2015'ten itibaren İstanbul'daki mezarlık alanları 349 bin 155 metrekare arttı. Artış Beykoz, Şile, Adalar, Ümraniye, Sarıyer, Silivri, Kağıthane, Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleşti.

    BİN 782 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

    IŞİD militanları
    © Fotoğraf : YouTube
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    Öte yandan kendi memleketlerinde defin talebinde bulunanlara ücretsiz nakil hizmeti de veren İBB yetkilileri, bu kapsamda 2003 ile 2019 yılları arasında 212 bin 505 cenazeyi İstanbul dışına naklettiklerini bildirdi. Cenazenin yanı sıra cenaze yakınlarının da otobüslerle ücretsiz gönderildiği belirtildi. İBB yetkilileri, ilerde sorun oluşmaması için yeni mezarlık alanı oluşturma çalışmalarını da sürdürdüklerini de kaydetti.

    İstanbul'da artık ücretsiz kimsenin defnedilmediği mezarlıkların güvenliği, çevre düzenleme, bakım ve onarım işleriyle cenaze hizmetleri de titizlikle yapılıyor. Bu çerçevede 702 kişi güvenlik, 777 kişi cenaze ve 303 kişi çevre düzenleme, bakım ve onarım hizmetleri olmak üzere toplamda bin 782 personel görev yapıyor.

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    Etiketler:
    Ortaköy, mezar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aşiyan, Ulus, İstanbul, Zincirlikuyu
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