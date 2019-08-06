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21:44 06 Ağustos 2019
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    Esenler Otogarı

    Esenler Otogarı'ndaki otoparkların tahliyesine yönelik tedbir kaldırıldı

    © DHA /
    Türkiye
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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan tahliye ve olası yıkım kararların engellenmesi için 30 bin liralık teminat yatırılması şartıyla konulan tedbirin kaldırılmasına karar verildi.

    © DHA /
    Esenler Otogarı için yeni bir karar daha: İBB’nin tahliye kararına ihtiyati tedbir
    İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması ve bu durdurma kararının kaldırılması sonrası, aynı konuyla ilgili İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de dün, davacılar Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği tarafından İBB aleyhine açılan dava kapsamındaki talep doğrultusunda, tahliye ve olası yıkımın engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir konulması kararı aldı. 

    Bu karara, davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aynı mahkemeye bugün sunulan, "tedbir kararının kaldırılması" talepli dilekçeyle itiraz edildi. 

    İtirazı değerlendirerek yeni bir ara karar oluşturan İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı İBB avukatının dilekçesinde, "mahkemenin dün verdiği ihtiyati tedbir kararının haksız ve mesnetsiz olduğu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 395. maddesi gereğince yeniden değerlendirilmesi gerektiği ve tahliyenin ertelenmesi tedbir kararının uygun bir teminat karşılığında kaldırılmasına" yönelik talepte bulunduğunu hatırlattı. 

    Davalı avukatının dilekçesinde belirttiği itirazları kabul eden mahkeme, HMK'nin 395. maddesi gereğince davalı İBB tarafından 30 bin lira teminat yatırılması karşılığında mahkemenin dünkü ara kararından dönülmesi ve ihtiyati tedbirin kaldırılmasına hükmetti.

    ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYE (IBB) BASKANI EKREM IMAMOGLU, BAYRAMPASA'DAKI OTOGARIN ALT KATLARINI GEZDI. IMAMOGLU, BOYLE BIR YERE COCUGUM GIRMEZ. ESIM GIRMEZ. 16 MILYON ISTANBULLUNUN ESINI, COCUGUNU BURAYA BEN NASIL YOLLAYAYIM? DEDI. ISTANBUL DHA
    © DHA /
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    Mahkeme, ara kararının yerine getirilmesi için nöbetçi İstanbul İcra Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını ve kararın taraflara tebliğ edilmesini de kararlaştırdı.

    İMAMOĞLU: MAHKEME KARARINA ÜZÜLDÜM

    Mahkeme kararını değerlendiren İmamoğlu, mahkeme kararına şaşırdığını ve üzüldüğünü söyleyerek “Ancak bugün arkadaşlarımızın, hukuk birimimizin girişimi ile bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Önümüzde bir engel yok. Perşembe saat 16.00 itibari ile kaymakamlığın verdiği saat bu olduğu için 16.00 itibari ile tüm birimlerimizle Bayrampaşa'da olacağız. Güvenlik şirketimizle, İSTAÇ ile… Temizliğine kadar bütünüyle orada olacağız. Zabıtamızla.. .Hızlıca verilmeyen tüm hizmetlerin de verilmesi konusunda tedbirler alacağız. Lavabosundan, tuvaletine her alanıyla aydınlatmasına varıncaya kadar da ilgileneceğiz. Bu süreç bizim için değerli çünkü yarınlara hazırlayabilmemiz adına önce oradaki tehdit edici durumları ortadan kaldırmamız lazım” dedi. İBB'ye ait olan bir mülkiyette süresi dolmuş bir ortamda gerekli tedbirleri almak konusunda ısrarlı olduklarını belirten İmamoğlu “Bu konuda sayın valimizle de sık istişare halindeyim. Kendilerinin katkısı ve desteği ile o gün bize emniyet birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar da eşlik edecekler. İnşallah perşembe 16.00 itibari ile ki daha öne çekme ihtimalini de açıkçası yakalamak isteriz. Çünkü bir an önce oradaki hizmeti düzgün verilmesi çabası içindeyiz” diye konuştu.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı
    © İHA /
    Mahkemeden Esenler Otogarı için yeni karar

    OTOPARK BAYRAMDA ÜCRETSİZ

    İmamoğlu, özellikle kargaşayı ortadan kaldırmak ve bayramın en düzgün şekli ile geçirilmesi adına da Kurban Bayramı süresince yolcusunu uğurlamak ya da karşılamak isteyen İstanbulluların özel araçları ile otogarı ücretsiz kullanabileceklerinin müjdesini verdi.

    SÜREÇ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 11 Temmuz'daki toplantısında, otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine yönelik karar almıştı. 

    Bu otoparkları işleten Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi avukatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nün, "15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK'a devrine ilişkin ihtarnamesi, bu ihtarnamenin dayanağı olan meclis tahliye kararının iptali" istemiyle İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

    Talebi kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, işlemin yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB'ye 7 gün süre vermişti.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Aynı mahkeme, 26 Temmuz'da ise otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı, aynı konuda bir başka dava bulunması nedeniyle incelenmeksizin reddetmiş, otogar otoparkının İSPARK'a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırmıştı.

    Davacıların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) aleyhine, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de 30 Nisan'da, "sözleşmenin uyarlanması" davası açtıkları ortaya çıkmıştı. Davacı avukatları, bu dava kapsamında 1 Ağustos'ta mahkemeye sundukları dilekçeyle, otoparkların tahliye edilmesi ve olası yıkımların engellenmesine yönelik tedbir konulmasını talep etmişti. 

    Bu talebi kabul eden mahkeme de dün, davacı tarafların 30 bin lira yatırması koşuluyla otoparkların tahliye ve olası yıkımına yönelik ihtiyati tedbir konulmasını kararlaştırmıştı. 

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İBB, İSPARK, Esenler Otogarı
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