Rus turistleri taşıyan otobüs, Alanya yakınlarında kaza yaptı: 6 yaralı

Alanya yakınlarında Rus turistleri taşıyan bir otobüs, şoförün dağlık yolda direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Rusya’nın Antalya Başkonsolosu’nun açıklamalarına göre kazada ölen bulunmazken, oldukça ufak çaplı yaralanmalar yaşandı. Kazada 6 turist yaralandı.

Sputnik’e konuşan Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan bir sözcü, Alanya yakınlarında Rus turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yaptığını söyledi.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, otobüs şoförünün dağlık yolda kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının ciddi olmadığı bildirildi.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Türk yetkililerle iletişime geçerek kazanın araştırılmasını talep etti.

ERV Sigorta Şirketi yöneticisi Yuliya Alçeyeva, turistlerden birinin eline ufak bir operasyon yapıldığını, ancak orta düzeyde ağırlıkta bir yaralanma olduğunu açıkladı.