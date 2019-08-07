Erdoğan: ABD ile harekat merkezinin kurulmasıyla süreç başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da ortak açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır.

- Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.

- Zelenskiy ile yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimizi he yönüyle ele aldık. Ekonomik ve ticari konularda atacağımız adımları gözden geçirdik. ülkelerimiz arasında uzun yıllar devam eden serbest ticaret protokollerini artık neticelendirmenin vakti gelmiştir.

- Görüşmelerin bir diğer başlığı FETÖ ile mücadele olmuştur.

- Mevcut iş biriliğini ilerletme konusunda mevkidaşımla aynı görüşteyiz.

Zelenskiy'in açıklamalarından satır başları;

- Çok teşekkür ederim. Çünkü bu dayanışmayı gördükten sonra ebeveynler ve çocuklar çok mutlu olacaktır.

- Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü (Türkiye'ye) teşekkür ederim.

- Türkiye'nin dümyaca ünlü misavirperverliği için çok teşekkür ediyorum.

- Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim.

- ABD ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Harekat merkezinin kurulmasıyla süreç başlayacaktır. Fırat’ın doğusunda adımın atılması aslolandı, o da oldu.