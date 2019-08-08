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13:14 08 Ağustos 2019
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    Sağlık Bakanı Koca: Bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu değil

    © AA /
    Türkiye
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisine ilişkin, "Bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu değil. Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe söz konusu değil" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Koca, "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak" dedi.

    © Fotoğraf :
    Medipol'den Birgün'e 'TCDD' tekzibi
    'HAVA AMBULANSINI VATANDAŞINA ÜCRETSİZ SUNAN BİR ÜLKEYİZ'

    Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktada olunduğunu belirten Koca, "Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz" diye konuştu.

    'GEÇEN YIL 5 BİN 600 KALP VE BÖBREK NAKLİ YAPILDI'

    Sağlık Bakanı Koca, "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı" ifadesini kullandı.

    'AŞIDA DIŞA BAĞIMLILIĞI 5 YIL İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ'

    Bakan Koca, aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığı bitirmek istediklerini dile getirdi.

    Koca, basamaklandırma genelgesine ilişkin, "Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi bir şey yapamaz." ifadesini kullandı.

    Bakan Koca, genelgeyle ilgili eleştirilere de değinerek şunları kaydetti:

    Atatürk Orman Çiftliği
    © AA /
    Atatürk Orman Çiftliği arazisinden Medipol'e 555 bin metrekare arazi
    "Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksız. Kabul edilebilir bir durum değil."

    Koca, "Arkadaşlarımız iddialarla ilgili hukuki süreci devam ettiriyor. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

    'BEDELSİZ VERİLEN HERHANGİ BİR TAHSİS SÖZ KONUSU DEĞİL'

    Sağlık Bakanı Koca, son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu olmadığını söyledi.

    Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisi ilişkin Koca, şöyle konuştu:

    "Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil. Kanuni çerçevede rayiç bedel tespiti yapılarak, tarihi doku korunarak eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle yapılan bir tahsis."

    Etiketler:
    hibe, Sağlık Bakanlığı, bedel, arazi, Medipol Üniversitesi, Fahrettin Koca
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