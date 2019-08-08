AA: Erbil saldırısının iki planlayıcısı etkisiz hale getirildi

AA'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) aldığı bilgilere göre , PKK'nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Kurhan ile yardımcısı Akgün'e 30 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken operasyon düzenledi.

Öldürülen iki PKK'lının da çok sayıda eyleme katıldıkları, Hacı Kurhan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer aldığı tespit edildi.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildiler



Erbil saldırısının planlayıcılarına sınır ötesi operasyon https://t.co/ziOyepULbD pic.twitter.com/7AT7JHfFJA — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 8, 2019

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