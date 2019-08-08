Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyükliğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 7 km derinlikte meydana geldiği açıkladı.
AFAD verilerine göre saat 14.19'de de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM: Denizli, Bozkurt'ta 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 8, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Vatandaşların iş yerlerinden ve evlerinden çıktıkları belirtiliyor.
Sarsıntılar Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.
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