Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyükliğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin 7 km derinlikte meydana geldiği açıkladı.

AFAD verilerine göre saat 14.19'de de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

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Vatandaşların iş yerlerinden ve evlerinden çıktıkları belirtiliyor.

Sarsıntılar Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.