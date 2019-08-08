Medipol Üniversitesi'ne arazi tahsisi ile ilgili haberlere erişim engeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu ve bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilişiğini kestiğini açıkladığı Medipol Üniversitesi’ne yönelik hazine arazisi tahsisi ve hastanenin Sağlık Bakanı Koca’nın genelgesi ile “ileri düzey hastane” ilan edilmesine yönelik haberlere erişim engeli getirildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin İstanbul Medipol Üniversitesi ve Ankara Medipol Üniversitesi’nin başvurusu üzerine aldığı, 7 Ağustos 2019 tarihli karar ile Atatürk Orman Çiftliği ile TCDD Müze binasının Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmesine ilişkin habere erişim engeli getirdi.

564 LİNKE ENGEL

Haberlerle “kişilik haklarının zedelendiğine” hükmeden mahkeme T24, Sözcü, Sol, BirGün, Halk TV gibi çok sayıda haber sitesi, CHP'nin internet sitesi ve Ekşi Sözlük bağlantılarının da aralarında bulunduğu 564 linke erişim engeli getirdi. Erişim engeli getirilen haberler arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Atatürk Orman Çiftliği’nde çekilen video görüntüleri de yer aldı.