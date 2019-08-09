Karalar: İşçi maaş ve ikramiyelerini ödemek için istediğimiz borçlanma yetkisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Mali kriz içindeki belediyenin borçlanma teklifinin AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmesini değerlendiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bu tavır aslında bize karşı değil, Adana halkına karşı yapılmış bir tavırdır. Bizi çalıştırmamaya, belediyeyi tıkamaya yöneliktir. Bu borçların çoğu zaten Hüseyin Sözlü döneminden kalan işçi alacakları, konulan temlikler, taahhütler ve alınan kredilerin ödemesini kapsıyordu. Çünkü geçmişteki taahhütler bizi de kapsıyor” dedi.

İŞÇİ MAAŞLARI YARIM ÖDENEBİLECEK



Yeniçağ'ın haberine göre oylama sonrası yönetimi başkan vekiline devrederek meclisi terk eden Zeydan Karalar, borçlanma talebinin reddedilmesi nedeniyle yaklaşan Kurban Bayramı öncesi işçi maaşlarının ancak yarısının ödenebileceğini de kaydederek, “Durumu Adana halkı değerlendirecektir” diye konuştu.

Karalar, “Yapılan borçlanma bizim borcumuz değil Hüseyin Sözlü'nün taahhüt ettiği temlik, taahhüt ve alınan kredilerin ödemeleri ve işçi alacakları. Bu tavır net biçimde bizi çalıştırmamaya yönelik bir tavırdır. Bir önceki dönemin taahhüdü bizi de bağlar biz onları ödemeye çalışıyoruz. Bizi çalıştırmaya değil belediyeyi tıkamaya yönelik bir tavırdır, bunun takdirini halk yapacaktır” dedi.

KARALAR: BUNA TAMAH EDENLER ÇOK UTANACAK



Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından da açıklama yapan Karalar, "Geçmiş dönemden 4,5 milyar TL borçla devraldığımız Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, bayram öncesi işçi maaş ve ikramiyelerini ödemek için istediğimiz borçlanma yetkisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Hiçbir siyaset emek hakkından kutsal değil. Şart olsun ki, Adana bu engeli de aşacak ve buna tamah edenler çok utanacak" dedi.