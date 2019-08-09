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02:58 09 Ağustos 2019
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    Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı.

    Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

    © AA /
    Türkiye
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    Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı.

    Alınan bilgiye göre, içindeki 44 yolcusuyla Hatay'dan İstanbul'a giden Ahmet Okçu yönetimindeki Metro Turizm'e ait 34 GN 8564 plakalı otobüsün motor bölümü, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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    © DHA /
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    Sürücünün otobüsü yol kenarına yanaştırmasının ardından yolcular tahliye edildi.

    Yolcuların tahliyesinin ardından alevler aracı tamamen kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

    Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün alev aldığını fark edince ilk olarak yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini belirtti.

    Yangın söndürme tüpüyle aleve müdahale ettiğini vurgulayan Okçu, buna karşın çabasının yetersiz kaldığını anlattı. 

    Bu arada, yaralananın olmadığı olay nedeniyle otoyolda trafikte aksamalar meydana geldi.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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    Etiketler:
    Yangın, Yolcu otobüsü, Mersin, Türkiye
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