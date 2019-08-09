Restoranın süs havuzundaki flamingolar tartışmaya neden oldu: 'Uygun beslenmiyorlar, tüyleri kesilmese uçarlardı'

Çatalca’daki Flamingo Köy adlı restoranın süs havuzunda beslenen flamingoların kaçmalarını engellemek için kanatlarının kesildiği iddiası tepkilere neden oldu. İşletme sahibi iddiayı yalanlarken yaban hayatı veteriner hekimi Ahmet Emre Kütükçü havuzun şartlarının uygun olmadığını, tüyleri kesilmemiş olsa çoktan uçup gideceklerini savundu.
İstanbul Çatalca’da bulunan Flamingo Köy adlı restoranın süs havuzunda yaşayan flamingolar tartışmalara neden oldu. Mekanda yaşayan 15 flamingonun göç etmesini engellemek için kanatlarının kesildiği iddia edildi.
“Türkiye’de yasal flamingo bulunduran müessese çok az. Biz bunlardan biriyiz. Bunlar kanunun gerektiği koşullar yerine getirilerek elde edilmiş hayvanlardır. Bu işi yapan benzer firmalar var ve maalesef uygun koşulları sağlamamışlar. Bu konudaki duyarlılığa saygı duyuyorum. Çünkü ben de hayvanseverim. Belediyeyi, polisi ve bakanlık temsilcilerini buraya davet ettim. Hukuken ve kanunen yaptığım bir hata yok. Klasik bir sosyal medya olayı haline geldi. Bütün dökümanları da hesaplarımızdan yayınladım. İnsanların duyarlılığına saygı gösteriyorum. Ama buraya gelmeyen ve bilgi sahibi olmayan insanlar eleştiriyor. Flamingoların kanatları bazen çekilir. Çünkü bunları kafeste tutmuyorsunuz, açık bir alanda tutuyorsunuz. Hayvanlar korundukları ve beslendikleri ortamda kalırlar.”
‘HASTALIKLARA AÇIK HALE GELİYORLAR’
Yaban hayatı veteriner hekimi Ahmet Emre Kütükçü ise flamingoların yaşadığı ortamı şöyle değerlendirdi:
“Bu hayvanların bulunduğu alan yetersiz. Hayvanların ayrı bir havuzu, beslenme alanları ve de güneşlenme alanları olmalı. Bu havuz onlar için uygun değil. Etrafındaki kayalar yaralanmalarına neden olabilir. Havuzun etrafının çim ve eğimli olması gerekli. Ayrıca 50-70 cm derinlik şart. Havuzda filtre sisteminin olması gerekiyor. Sıcaklarda havuzda birçok bakteri ürer. Beslenme havuzları olmadığı için hastalıklara daha da açık hale geliyorlar. Havuzda flamingo başına en az 9 metrekare bir alan düşmeli. Onun dışında suyun içinde başka hayvanların olması da risklidir. Flamingolar sakindir. Diğer hayvanlardan zarar görebilir. Etrafında insanların oturma alanları var. İnsanların da yemek attığını düşünün. Hastalığa davettir bu.”
Tüylerinin ise kesildiğini savunan Kütükçü sözlerine şöyle devam etti:
“Tüylerini kesmeseler o hayvanlar orada durmaz. Hayvanların uçmaması için birincil tüyler uçlarından kesilir. Kesilmemiş olsaydı çoktan oradan giderlerdi. Hayvanların bacaklarında halkaları yok. Bu da hayvanların orijinleri hakkında soru işaretlerini akla getiriyor. Bu hayvanlar nereden alındı? Hayvanat bahçelerinde halkalar olur. Ve kayıt altına alınır. Ama burada halka yok."
Flamingoların uygun beslenmediklerini vurgulayan Kütükçü, “Uygun beslenmedikleri tüy renklerinden belli oluyor. Uygun beslendiklerinde tüyleri kırmızı olur. Ama burada tüyleri beyaz. O kırmızılığı ne yazık ki göremiyoruz. Küçük su canlılarıyla, omurgasız ya da böceklerle beslenmeliler” dedi.
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