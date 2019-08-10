DSİ’den, Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı için uyarı

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan ve 2010 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Ilısu Barajı’nda su tutma testleri başladı.

Su tutma işleminin resmen başladığını dair duyuruyu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yaptı.

Açıklamada, “2010 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Ilısu Projesi kapsamında tarihi ve kültürel varlıkların korunup gelecek nesillere aktarılması, yeniden yerleşim ve çevre konularında, dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte çalışmalar yapılmıştır. Bu devasa barajın mütemmim cüzlerinin ve rezervuarının su tutma kabiliyetlerinin testlerine ise başlandı” denildi.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ UYARISI

Vatandaşların can ve mal kaybına karşı dikkatli olması konusunda uyarının yapıldığı açıklamada şunlar belirtildi:

“Dolayısıyla baraj ve rezervuar içerisinde can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından ülkemizde Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük baraj konumunda bulunuyor. Bin 200 megawatt kurulu güç ile 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan Ilısu Barajı ve HES'in, ülke ekonomisine yıllık 412 milyon dolar katkıda bulunması öngörülmektedir' denildi.”