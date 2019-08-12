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01:46 12 Ağustos 2019
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    Fatsa İlçe Müftülüğü tarafından bir görevli gönderilmemesine tepki gösteren vatandaşlar bayram sabahı namaz kılamadıkları için ilgili yetkililere tepki gösterdi.

    Din görevlisi olmayınca bayram namazını kılamadılar

    © İHA / AHMET ALTAY-AW777011
    Türkiye
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    Fatsa İlçe Müftülüğü tarafından bir görevli gönderilmemesine tepki gösteren vatandaşlar bayram sabahı namaz kılamadıkları için ilgili yetkililere tepki gösterdi.

    İstanbul Havalimanı'nda yolculara yardım etmesi ve yol göstermesi için Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne konulan test aşamasındaki yerli iki robot, yolculardan ve çalışanlardan yoğun ilgi gördü. Eşiyle birlikte ailesini Norveç'e uğurlamaya gelen 72 yaşındaki Fahriye Gürsoy (sağda), İngilizce ve Türkçe olarak hizmet veren robotları deneyenler arasında yer aldı.
    © AA / İzzet Taskiran
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    Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Örencik Mahallesi Pazaryeri Camisi'nde din görevlisi görevlendirilmeyen camiye bayram namazına giden vatandaşlar caminin kapalı olduğunu görünce ilk önce imamın gelmediğini düşünerek kapıda bekledi. Daha sonra bayram namazı saati yaklaştığında halen caminin açılmaması üzerine cemaat din görevlisi görevlendirilmediği anladı ve yaklaşık 300 kişi bayram namazını kılamadı.

    © AA / Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği
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    Fatsa İlçe Müftülüğü tarafından bir görevli gönderilmemesine tepki gösteren vatandaşlar bayram sabahı namaz kılamadıkları için ilgili yetkililere tepki gösterdi.

    Mahalle sakinlerinden Musa Geçtin, “Bayram namazını kılmak için sabah camiye geldik. Kapalı olduğunu gördük biraz bekledik fakat namaz vakti geldiğinde kimse camiye görevli olarak gelmedi. O sıra vakit geldi ve bizler bayram namazını kılamadık. 300’e yakın mahalleli bu durumdan dolayı mağdur oldu” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Bayram namazı, Fatsa, Ordu
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