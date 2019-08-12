İstanbul trafiği bayramın ikinci günü yemyeşil

Kurban Bayramı'nın 2. gününde İstanbul'un yolları boş kaldı. Pazartesi günleri yoğun trafiğin yaşandığı İstanbul'da saat 10.00 itibariyle doluluk oranı yüzde 4 olarak ölçüldü. Kurban bayramı öncesinde yoğun trafiğin yaşandığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç geçişleri havadan görüntülendi.
İstanbul trafiği bayramın ikinci günü yemyeşilhttps://t.co/Mg1GC5iyFV pic.twitter.com/zkwsoqTjlJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2019
Bayram öncesinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı, kıta değiştirmenin neredeyse saatleri aldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de oldukça rahat bir trafik vardı. Araçlar alışık olduğumuz pazartesi trafiğinin aksine rahatlıkla kıta değiştirdiler. Ancak öğleden sonra Bayram ziyareti yada gezmeye çıkacakların sayısının artmasıyla trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.
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