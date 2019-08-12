Erdoğan'dan bayram mesajı: Ayrılık kampanyaları olabilir ama kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Partililere yönelik bir bayram mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde telefon ile parti teşkilatına hitap etti.

Mesajda, "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Partinin önünde belde, ilçe ve il kongrelerinin olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız" dedi.