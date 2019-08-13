Perinçek: Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan FETÖ'nün siyasi ayağıdır

Euronews'in Röp programına konuşan Perinçek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Siyasi ayak var: Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu. İşte bunlar FETÖ'nün siyasi ayağı. Siyasi ayak diye, Amerika denetimindeki muhalefet siyasi ayak diye Tayyip Erdoğan'ları göstermeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan FETÖ'yle ölümüne savaşıyor. Ölümüne savaşanlara siyasi ayak demek hiç gerçekçi olmuyor."
'İMAMOĞLU, ATLANTİK'İN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI'
Ali Babacan
"Fetö'nün siyasi ayağı"
Ahmet Davutoğlu
"O da öyle"
Ekrem İmamoğlu
"Atlantik'in belediye başkan adayı"
Canan Kaftancıoğlu
"O da İmamoğlu'nun kadını... PKK'nın dostu, HDP'nin dostu. Onları kurtarmaya çalışan Fetö'nün dostu. Amerika cephesinde yer alan cesur hanımefendilerden biri..."
Süleyman Soylu
"Benim gördüğüm, hükümet içerisinde vatansever çizgide duran hükümet üyelerinden biri."
Berat Albayrak
"Damatbey. Damatbey olma özelliği ötesinde, işgal ettiği makamı dolduracak esaslı özellikleri bence yok."
Numan Kurtulmuş
"Onu bana sormayın"
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