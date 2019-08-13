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    Porsuk Höyük'te Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu

    Porsuk Höyük'te Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu

    © AA /
    Türkiye
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    Hititlere ait orijinal kerpiçlerin bulunduğu Niğde'nin Ulukışla ilçesi Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te, bu yılki kazılarda Roma dönemine tarihlenen ev kalıntılarına ulaşıldı.

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    Niğde'nin en eski kazı alanı Porsuk-Zeyve Höyük'te çalışmalar, alçı taşı yatağında 1960'taki yol açma çalışmaları sırasında, milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen, büyük bir kum taşına yazılmış Hitit hiyerogliflerinin bulunması üzerine, Fransız Arkeoloji Enstitüsünün Türk makamlarından aldığı izinle 1968'de başladı.

    Kesintilerle yaklaşık 50 yıldır süren kazı çalışmalarında, höyüğün, Hitit döneminde, Çukurova'ya açılan yol üzerindeki stratejik konumu nedeniyle garnizon olarak kullanıldığı, burada surların ve gözetleme kulelerinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

    2 BİN 100 YIL ÖNCESİNE AİT

    Hitit başkenti Hattuşa'da olmayan orijinal Hitit kerpiçlerinin bulduğunu höyükte bu yılki kazılarda, Roma döneminden kalma 2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları ortaya çıkarıldı.

    © DHA / MEHMET CINAR
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    Kazı Heyeti Başkanı, eski Polytechnique Hauts De Üniversitesi Tarih ve Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Claire Barat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Porsuk-Zeyve Höyük'ün önemine işaret etti.

    Burada orijinal Hitit kerpici bulunduğuna dikkati çeken Barat, "Hattuşa'daki kerpiçler orijinal değil, rekonstrüksiyon. Biz Porsuk'ta 8 metre orijinal Hitit kerpici bulduk ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    'KAPADOKYA KRALLIĞI VE ROMALILAR YAŞADI'

    Höyüğün Hitit döneminde stratejik amaçlı kullanıldığını anlatan Barat, şöyle devam etti:

    3 başlı kadın heykeli
    © İHA / Ali İbileme
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    "Sur sistemi var, çünkü burada bir kale, garnizon vardı. Çok büyük kerpiç surlar, kuleler var. Milattan önce 17 ve 13'üncü yüzyılda savaşlardan dolayı iki kere yandı. Porsuk-Zeyve Höyük, çok stratejik bir sit alanı. Çünkü Kilikya'ya açılan yol, Gülek Boğazı'ndan, yani buradan geçiyor. Çok önemli insanlar burayı kullandı. En önemlisi Büyük İskender'in, Hatay bölgesinde Pers İmparatorluğu ile savaşa giderken Porsuk'ta mola vererek dinlendiğini düşünüyoruz."

    Bu yılki kazılarda Roma dönemine ait evleri bulduklarını dile getiren Barat, "Milattan önce 1'inci ve milattan sonra 1'inci yüzyıllarda burada Kapadokya Krallığı ve Romalılar yaşadı. Burada şehir evleri var, normal bir yaşam alanıydı. Oda, mutfak ile buğday, zeytin yağı, kuru meyve ve şarap saklamak için kullanılan büyük küpleri ortaya çıkardık. Eski Roma döneminde şarap içiyorlardı ve Kapadokya'da çok şarap vardı" ifadelerini kullandı.

    Barat, "Roma evlerinin çıkarıldığı alanda iki evre tespit edilmiştir. İki evrede de Porsuk Höyük'te yaşayanların depolamaya önem verdiği anlaşılmıştır" diye konuştu. 

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    Etiketler:
    Roma Dönemi, Porsuk, Niğde, Hititler
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