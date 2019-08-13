Porsuk Höyük'te Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu

Kesintilerle yaklaşık 50 yıldır süren kazı çalışmalarında, höyüğün, Hitit döneminde, Çukurova'ya açılan yol üzerindeki stratejik konumu nedeniyle garnizon olarak kullanıldığı, burada surların ve gözetleme kulelerinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.
2 BİN 100 YIL ÖNCESİNE AİT
Hitit başkenti Hattuşa'da olmayan orijinal Hitit kerpiçlerinin bulduğunu höyükte bu yılki kazılarda, Roma döneminden kalma 2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları ortaya çıkarıldı.
Burada orijinal Hitit kerpici bulunduğuna dikkati çeken Barat, "Hattuşa'daki kerpiçler orijinal değil, rekonstrüksiyon. Biz Porsuk'ta 8 metre orijinal Hitit kerpici bulduk ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
'KAPADOKYA KRALLIĞI VE ROMALILAR YAŞADI'
Höyüğün Hitit döneminde stratejik amaçlı kullanıldığını anlatan Barat, şöyle devam etti:
Bu yılki kazılarda Roma dönemine ait evleri bulduklarını dile getiren Barat, "Milattan önce 1'inci ve milattan sonra 1'inci yüzyıllarda burada Kapadokya Krallığı ve Romalılar yaşadı. Burada şehir evleri var, normal bir yaşam alanıydı. Oda, mutfak ile buğday, zeytin yağı, kuru meyve ve şarap saklamak için kullanılan büyük küpleri ortaya çıkardık. Eski Roma döneminde şarap içiyorlardı ve Kapadokya'da çok şarap vardı" ifadelerini kullandı.
Barat, "Roma evlerinin çıkarıldığı alanda iki evre tespit edilmiştir. İki evrede de Porsuk Höyük'te yaşayanların depolamaya önem verdiği anlaşılmıştır" diye konuştu.
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