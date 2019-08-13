Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında soruşturma izni: 'Harddiskler neden silindi?'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ndeki (ÖSYM) FETÖ yapılanması kapsamında geçen nisan ayında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in de aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
'HARDDİSKLER NEDEN SİLİNDİ?'
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre soruşturma kapsamında savcılık, YÖK’e yazı yazarak ÖSYM’nin 6114 sayılı Kanun kapsamında Demir hakkında, ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasından soruşturma izni talep etmişti.
Savcılığın talebi üzerine YÖK Genel Kurulu, Demir’in ÖSYM personeli hakkında FETÖ ile bağlantı olup olmadıkları konusunda bir inceleme yapıp yapmadığı, 2015 yılında kullanım dışına çıkarılan 97 bilgisayar harddisklerin silinmesi iddiası, sınav sorularının sızdırılması iddiası, kurulan programlar güvenlik açıklarının bulunduğu iddialarına ilişkin savunmasını aldı.
Demir, programlarda bir güvenlik açığı var ise kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını, kurumsal anlamda ÖSYM ve ÖSYM Başkanı olarak her türlü özel ve gayreti gösterdiklerini, bilişim ve güvenlik sistemlerinde iddia edilen açıkların bulunmadığını anlattı.
'HERHANGİ BİR İHMALİM YOK'
YARGILANMASI GEREKMEKTEDİR
YÖK Genel Kurulu da 4 Temmuz’da Demir’in yargılanması için soruşturma izni verdi. Kararda, “Yürütülen soruşturmanın dayanağı iddialarının ağırlıklı olarak siber alanla ilgili olması bahsi geçen teknik yazılım donanım ve programlara ilişkin iddialarının önemli görülmesi, iş bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için yargılanma gerekmektedir” denildi. Demir’in avukatı YÖK’ün verdiği soruşturma izni kararına geçen günlerde itiraz etti.
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