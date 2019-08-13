Marmara Adası'ndaki yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Marmara Adası'nda yaklaşık 10 saat süren müdahale ile söndürülen yangının yol açtığı tahribat gündüz belli oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün öğleden sonra çıkan ve gece kontrol altına alınabilen yangının boyutu günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.

Marmara Adası'nın Mestanağa mevkisinde yaklaşık 80 hektar alanda etkili olan yangının ardından soğutma çalışması sürüyor. Bölgede 110 kişiden oluşan ekiplerin helikopterler ve 50 söndürme aracıyla 10 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışmaları ve hasar tespiti de devam ediyor.Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti.

30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü. Yangına ilişkin soruşturma da devam ediyor. Evinin bahçesini temizlemesi için biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edilen H.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.