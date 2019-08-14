Eskişehir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor: 3 yaralı

Konuyla ilgili konuşan bir mahalle gençleri 3 kişinin dumandan etkilendiği söyledi. Meydana gelen yangını söndürmek için elindeki kürek ile mücadele eden bir genç, "Tarlanın ucunda az ateş vardı. Sonra artmış ve arkalara doğru gitmiş. İlk başta helikopterler gelmedi. Alevler yeniden arttı dediler ve söndürmek için adam topladılar. 3 kişi yaralandı, zehirlenmişler ambulansa bindirdiler. Buradan ayran falan götürdüler. Bizde itfaiye erlerine yardım etmeye çalışıyoruz" dedi. Yangını söndürmeye çalışan gençlerden bir başkası da, "Direk koştuk söndürmek için uğraştık. Ormandaki kozalaklara ateş değdiğinde patlıyor. Hemen hemen 6-7 saattir yanıyor" diye konuştu.
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