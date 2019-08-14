Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, iki ayrı grubun lastik botlarla Kadırgaburnu sahilinden denize açıldığını tespit etti.
'TCSG-28' Bot Komutanlığı'nca bu bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 65 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.
© AP Photo / Valerio Nicolosi
Ahmetçealtı mevkisinden denize açılan Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 53 kaçak göçmenin ise 'TCSG KB-4301' Bot Komutanlığı'nca yakalandığı bildirildi.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirilen 118 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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