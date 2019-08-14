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    Rakka-çocuk

    Aileleri IŞİD'e katılmış 250 kadar çocuk Türkiye'ye getirildi, travma tedavisi görüyorlar

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Türkiye
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    Aileleri IŞİD saflarına katılmış 250 kadar çocuğun Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Türkiye ve Irak arasındaki müzakereler sonucu varılan karara göre devlet korumasına alınan çocukların velayetlerine ilişkin süreç terapilerinin tamamlanmasının ardından başlatılacak.

    Irak bayrağı
    © AA /
    Irak IŞİD şüphelilerinin 188 Türk çocuğunu Türkiye'ye teslim etti
    Türkiye'den IŞİD'e katılmak için giden ailelerin hapishane ve çocuk gözlem evinde kalan çocukları, Bağdat ile yapılan müzakereler sonucunda Türkiye’ye getirildi. Türkiye’ye getirilme süreçleri öncesinde kimliklerinin netleştirilmesi için çocuklara DNA testi de yapıldı. 

    Gazete Duvar'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, Ankara'ya getirilen 250’ye yakın çocuğa travma konusunda uzman bir hekim ve ekibi tarafından tedavi uygulandığı belirtildi. Devlet korumasına alınan çocukların velayetlerine ilişkin süreç terapilerinin tamamlanmasının ardından başlatılacak.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı velayet sürecinde çocukları yakınlarına teslim etmeden önce ailelere de psikolojik danışmanlık verecek.

    Bu programla çocukların hızla eğitim alması ve sosyal hayata kazandırılması hedefleniyor.  

    280'DEN FAZLA ÇOCUK VAR

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
    © AA /
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    IŞİD saflarında yer almak için Türkiye’den gidenlerin sayısı konusunda kamuoyuna açıklanan resmi bir veri bulunmuyor. Ancak  2014 ve 2017 yılları arasında IŞİD’e katılan Türkiyeli erkeklerin büyük bölümünün çatışmalarda öldüğü belirtiliyor.

    Irak’ın, IŞİD’den temizlenmesi sürecinde ulaşılan kadın ve çocuklar ülkenin farklı yerlerinde hapishane ve çocuk gözetim merkezlerine konuldu. Gazete Duvar’ın Dışişleri kaynaklarından edindiğini söylediği bilgilere göre, Bağdat’taki hapishanelerde kimlik tespiti yapılmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 400’e yakın kadın ile 280’i aşkın çocuk bulunuyor.

    Habere göre, çocukların iadesi için Irak'la sürdürülen görüşmeler sürecinde, Türkiye’den giden yetkililer bu kadın ve çocukları bulundukları yerde ziyaret etti. Türkiye’nin Irak Büyükelçiliği de giyim ve hijyen malzemesi temin etti.

    IŞİD bayrağı
    Andrey Stenin
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    Yetkililerin yanlarında ailelerin bildirimi çerçevesinde hazırlanan nüfus kayıtları, istihbarat kaynaklarının çalışması ile hazırlanan bir liste vardı.

    EŞ ZAMANLI DNA TESTİ YAPILDI

    Bu liste üzerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu beyan eden kadın ve çocuklarla görüşüldü. Ancak, 100’e yakın çocuk da Irak’ta IŞİD denetimindeki bölgelerde dünyaya gelmişti.

    Ankara ile Bağdat arasında varılan anlaşma gereği çocukların iadesi öncesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu beyan eden kadınlara ve çocuklarına DNA testi yine eş zamanlı Türkiye’deki akrabalarıyla da eşleştirilen tarama testleri yapıldı. Numuneler hem Bağdat yetkili makamları hem de Ankara’da Adli Tıp Kurumu’nda değerlendirildi.

    ANNELERDEN ONAY ALINDI

    IŞİD'e katılmak için Çin'den kaçan Uygur kadınlar, Kayseri, Ağustos 2017
    © AP Photo / Burhan Ozbilici
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    Testler tamamlandıktan sonra Irak makamlarınca yeniden müzakerelere başlandı. Bağdat’tan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu kesinleşen çocukların iadesi için şartlı onay çıktı. Ekim 2018’te 'hasta/özel bakıma muhtaç/yetim' 17 çocuk Türk makamlarına teslim edildi. Çocuklar Bağdat’tan çıkarılmadan önce annelerinden çocuklarının Türkiye’ye gitmelerine izin verdiklerine yönelik belge imzalattırıldı. Mayıs ayında da 188 çocuk Türkiye’ye getirildi.

    Süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Türkiye’ye iade edilen çocuklara sağlık ve psikolojik destek sağlanması için çalışma yürüttü. Yetkililer, çocuklar Türkiye’ye getirilmeden önce Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığının uzmanları ile travma konusunda uzman bir psikiyatrist ve ekibiyle ön çalışma başlattı.

    ŞERİAT VE ASKERİ EĞİTİM ALIP ALMADIKLARINA GÖRE TERAPİ GÖRÜYORLAR

    Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) teslim olan eski IŞİD militanı Mounsef al Mkhayar
    © REUTERS /
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    Çocuklarla ilgili, yaş aralığı, şeriat eğitimi alıp almadıkları ve silahlı eylemlerde bulunup bulunmadıkları temel alınarak terapi programları hazırlandı. Çocuklar Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir merkeze yerleştirildi ve rehabilite süreçleri başlatıldı. Şu anda devlet koruması altında bulunan çocukların velayet ve kimlik kartlarına ilişkin hukuki süreç halen devam ediyor.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı velayetler kesinleştikten sonra ailelerle bire bir görüşmeler yapacak. 

    Öte yandan iki ülke arasındaki müzakerelerde, Türkiye vatandaşı eşleri öldükten sonra, farklı bir tabiiyete mensup IŞİD’liler ile dini nikaha zorlanan kadınların bu kişilerden dünyaya getirdikleri bebeklerin tabiiyetinin durumuna ilişkin henüz bir ilerleme sağlanamadı.

    Bu çocukların durumu şimdilik uluslararası hukuk kapsamında değerlendiriliyor.

    Etiketler:
    DNA testi, tedavi, terapi, çocuk, IŞİD, Irak, Ankara, Türkiye
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