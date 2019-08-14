Türkiye'nin en genç belediye başkanı 4 ayda 645 bin TL borç ödedi

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, Türkiye’nin en genç belediye başkanı olarak tanınan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, göreve başladıktan sonra geçen 4 ayı değerlendirdi.
Mali kriz nedeniyle hizmet veremeyen belediyeler parasızlıktan yakınırken, oluşturulan stratejik planla hem hizmet hem de borçları kapatmayı hedeflediklerini belirten Tepe, şöyle konuştu:
"Görevi devraldığımızda mağdur edebiyatı yapmadık, dedikodu çıkarmadık. Hem çalıştık hem de borçlarımızı ödedik.Bu kapsamda Nisan 2019 itibariyle 7 milyon 723 bin 656.60 TL borçla belediyeyi devraldık. Bunun 1 milyon 38 bin 410,88 lirası banka kredi borçlarıydı. 1 milyon 428 bin 65.51 lirası özel sektör, 5 milyon 257 bin 180.21 TL'si ise kamu borcuydu. Göreve başladığımız Nisan 2019’dan Ağustos 2019 tarihine kadar geçen 4 aylık süreçte disiplinli mali yönetimle borcumuzun banka kredilerine 164 bin 553.55 TL, özel sektöre 520 bin 37.11 TL olmak üzere toplam 645 bin TL’lik kısmını ödedik. Şu an banka kredilerine 873 bin 857,33 TL, özel sektöre ise 908 bin 28.40 TL borcumuz var. 2020 yılının mart ayında özel sektöre olan borcumuzun tamamına yakınını kapatmayı hedefliyoruz."
'VATANDAŞI DEĞİL KENDİMİZİ SIKINTIYA SOKTUK'
Tepe, bütçelerinin yetmediği yerde kamu kaynaklarının kullanıldığını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:
4 ayda vatandaşa doğrudan hitap eden hizmetler yaptıklarını anlatan Tepe, "Göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın bizden öncelikle yol talepleri vardı. Biz de onların daha rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla gerek kendi kaynaklarımızla gerekse de kamu kaynaklarıyla sorunları ortadan kaldırmaya çalıştık. Toplamda 6 bin metrelik beton yol çalışması yaptık. Bunun 2,5 kilometresi Ordu Valiliği bünyesinde ilçemize kazandırıldı. Parke döşeme çalışmalarıyla bozulan kaldırımlar onarılırken, yeni kaldırımlar da hizmete sunuldu. Bunların yanı sıra reglaj ve yol düzenleme çalışmaları 13 mahallemizi kapsayacak şekilde planlı olarak gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.
Tepe, ayrıca nikâh ücretlerinin de kaldırıldığını söyledi.
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