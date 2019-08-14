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17:56 14 Ağustos 2019
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    Türkiye'nin en genç belediye başkanı 4 ayda 645 bin TL borç ödedi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Ordu'nun Gülyalı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediyeyi AK Partili yönetimden 7 milyon 723 bin 656 lira borçla aldıklarını ve 4 ay içinde 645 bin lira borç ödediklerini açıkladı. Başkan Tepe, 2020 yılı Mart ayında belediyenin özel sektöre olan borcunu kapatacaklarını söyledi.

    Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, Türkiye’nin en genç belediye başkanı olarak tanınan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, göreve başladıktan sonra geçen 4 ayı değerlendirdi.

    © DHA /
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    Borçlu bir belediye devralmasına rağmen halkın öncelikli isteklerini yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Tepe, 4 ayda 645 bin lira borç ödediklerini söyledi.

    Mali kriz nedeniyle hizmet veremeyen belediyeler parasızlıktan yakınırken, oluşturulan stratejik planla hem hizmet hem de borçları kapatmayı hedeflediklerini belirten Tepe, şöyle konuştu:

    "Görevi devraldığımızda mağdur edebiyatı yapmadık, dedikodu çıkarmadık. Hem çalıştık hem de borçlarımızı ödedik.Bu kapsamda Nisan 2019 itibariyle 7 milyon 723 bin 656.60 TL borçla belediyeyi devraldık. Bunun 1 milyon 38 bin 410,88 lirası banka kredi borçlarıydı. 1 milyon 428 bin 65.51 lirası özel sektör, 5 milyon 257 bin 180.21 TL'si ise kamu borcuydu. Göreve başladığımız Nisan 2019’dan Ağustos 2019 tarihine kadar geçen 4 aylık süreçte disiplinli mali yönetimle borcumuzun banka kredilerine 164 bin 553.55 TL, özel sektöre 520 bin 37.11 TL olmak üzere toplam 645 bin TL’lik kısmını ödedik. Şu an banka kredilerine 873 bin 857,33 TL, özel sektöre ise 908 bin 28.40 TL borcumuz var. 2020 yılının mart ayında özel sektöre olan borcumuzun tamamına yakınını kapatmayı hedefliyoruz."

    'VATANDAŞI DEĞİL KENDİMİZİ SIKINTIYA SOKTUK'

    Tepe, bütçelerinin yetmediği yerde kamu kaynaklarının kullanıldığını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

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    © AFP 2019 / OZAN KOSE
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    "Halkımızın bize yüklediği sorumlulukla sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve gelir gelmez öncelikli olan işleri tamamlamaya çalıştık. Görevi devraldığımızda kamuya 5 milyon 257 bin 180.21 TL borcumuz vardı. Vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmamak için kendimiz sıkıntıya girmeyi göze aldık. Bütçemizin yetmediği yerde kamu kaynaklarını kullanmak zorunda kaldık. Ağustos ayı içerisinde yani 4 ayda 39 bin 435.23 TL tutarında bir hizmeti ilçemize kazandırdık. Kamu borcumuza bu hizmet tutarını da eklediğimizde borcumuz 5 milyon 296 bin 615.44 TL'dir. Banka, özel sektör ve kamu borçlarının toplamı ise 7 milyon 78 bin 501.17 TL. Bugün olduğu gibi bundan sonra da kaynaklarımızı verimli kullanmaya devam edeceğiz."

    4 ayda vatandaşa doğrudan hitap eden hizmetler yaptıklarını anlatan Tepe, "Göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın bizden öncelikle yol talepleri vardı. Biz de onların daha rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla gerek kendi kaynaklarımızla gerekse de kamu kaynaklarıyla sorunları ortadan kaldırmaya çalıştık. Toplamda 6 bin metrelik beton yol çalışması yaptık. Bunun 2,5 kilometresi Ordu Valiliği bünyesinde ilçemize kazandırıldı. Parke döşeme çalışmalarıyla bozulan kaldırımlar onarılırken, yeni kaldırımlar da hizmete sunuldu. Bunların yanı sıra reglaj ve yol düzenleme çalışmaları 13 mahallemizi kapsayacak şekilde planlı olarak gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

    Tepe, ayrıca nikâh ücretlerinin de kaldırıldığını söyledi.

    Etiketler:
    Sözcü gazetesi, Nikah, Borç, Belediye Başkanı, AK Parti, CHP, Ulaş Tepe, Ordu
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