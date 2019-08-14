Soylu'dan sürücülere 'Telefonla konuşmayın' uyarısı: Alkollü sürücüyle aralarında bir fark kalmıyor

Sakarya'da trafik denetimine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kemer konusunda bir duyarlılık olduğunu bütün arkadaşlarımız ilettiler. Maalesef cep telefonu konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Cep telefonuyla konuşma hala devam ediyor. Konuşmasınlar çünkü dikkati 4 kat fazla dağıtıyor, alkollü sürücüyle aralarında bir fark kalmıyor" dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki denetimlerinin ardından Sakarya'ya gelen Bakan Soylu, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik akışını havadan denetledi. Helikopterle Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'na inen Soylu'yu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile diğer yetkililer karşıladı.

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı gişelerinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine katılan Soylu, sürücülerle bir süre sohbet etti. Araçlarda bulunan çocuklara hediyeler veren Soylu, dikkatli gitmeleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Soylu, kendisinin Bolu ve Sakarya'da denetimde bulunduğunu, ekiplerin ise Türkiye'nin her yerinde bu denetimlere devam ettiğini söyledi.

Bakan Soylu, vatandaşların evlerine sağ salim dönebilmesi için denetimlerin bayram süresince yapıldığını belirterek, "Anlaşılıyor ki tatil dönüşü biraz yayılmış durumda. Dün akşam itibarıyla biraz yoğunluk vardı. Bugün yoğunluk nispeten aynı noktada." diye konuştu.

Sürücülere dinlenerek gitmeleri tavsiyesinde bulunan Soylu, araç takip ve hız kurallarına uyulmasını da istedi. Kemer takma konusunda duyarlı olunması gerektiğini de vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: "Kemer konusunda bir duyarlılık olduğunu bütün arkadaşlarımız ilettiler. Maalesef cep telefonu konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü benim de kendi tespitlerim var. Cep telefonuyla konuşma hala devam ediyor. Birçok uyarılarımıza, bu konulardaki denetimlerimize rağmen... Onun için sürücülerimize dönerken cep telefonsuz bir yolculuk diliyoruz. Konuşmasınlar çünkü dikkati 4 kat fazla dağıtıyor, alkollü sürücüyle aralarında bir fark kalmıyor."