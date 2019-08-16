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01:19 16 Ağustos 2019
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    Demet Akalın

    CHP'li Tanal'dan savcılara Demet Akalın için soruşturma çağrısı

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
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    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2 saatte geçtiğini söyleyen şarkıcı Demet Akalın hakkında soruşturma açılması için savcıları göreve çağırdı.

    İzmir-İstanbul Otoyolu’nda bir otomobil, bariyere saplandı
    © İHA / AYDIN BEKTAŞ - MUSTAFA İÇ
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    CHP’li Mahmut Tanal, yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2 saatte geçtiğini söyleyerek yeni yolu öven şarkıcı Demet Akalın’ın yasal hız sınırını aştığını iddia etti. Tanal, Akalın’ı arayarak teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da ‘suç ve suçluyu övmek’ten soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

    Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Tanal, savcıları göreve davet ederek şunları söyledi:

    “İstanbul/İzmir arasındaki mesafe, trafik kurallarındaki hız sınırı ihlal edilmeden 2 saate bitirilemez.

    © İHA /
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    1-Bu iddiada bulunan Demet Akalın hakkında kanunu İhlal ettiği için derhal soruşturma açılmalı

    2-Cumhurbaşkanı suç ve suçluyu övdüğü İçin özür dilemeli.

    Sanatçı Demet Akalın, yeni açılan paralı İstanbul-İzmir Otoyolu’nda yolculuğunu 2 saatte tamamladığını söylüyor, fotoğraf paylaşıp iktidarı övüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Akalın’ı telefonla arayıp teşekkür ediyor. Gelelim herkesin atladığı ayrıntıya;

    ​Açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 kilometre. Otomobillerin otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre. Sabit 120 km hızla hareket edilse bile yolculuk 3 saat 33 dakika sürer. Peki nasıl oluyor da Demet Akalın yolculuğunu 2 saatte tamamlıyor?”

    ​'CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUM'

    Tanal sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Demet Akalın, açıkça Karayolları Yönetmeliği’nin hız kurallarını düzenleyen 100. maddesini ihlal etmiş oluyor. Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen Demet Akalın için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum.

    ​Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen birisine, Cumhurbaşkanı da nasıl oluyor telefonla arayıp teşekkür eder? Cumhurbaşkanı hakkında da suç ve suçluyu övmekten soruşturma açılması gerekiyor.”

    ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çeşme -Çınarcık konserine gitmek için 4 Ağustos'ta hizmete giren 'İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden ve yeni yolu öven şarkıcı Demet Akalın'a teşekkür etmişti.

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