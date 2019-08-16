CHP'li Tanal'dan savcılara Demet Akalın için soruşturma çağrısı

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Tanal, savcıları göreve davet ederek şunları söyledi:
“İstanbul/İzmir arasındaki mesafe, trafik kurallarındaki hız sınırı ihlal edilmeden 2 saate bitirilemez.
2-Cumhurbaşkanı suç ve suçluyu övdüğü İçin özür dilemeli.
Sanatçı Demet Akalın, yeni açılan paralı İstanbul-İzmir Otoyolu’nda yolculuğunu 2 saatte tamamladığını söylüyor, fotoğraf paylaşıp iktidarı övüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Akalın’ı telefonla arayıp teşekkür ediyor. Gelelim herkesin atladığı ayrıntıya;
1- Sanatçı @DemetAkalin, yeni açılan paralı İstanbul-İzmir Otoyolu’nda yolculuğunu 2 saatte tamamladığını söylüyor, fotoğraf paylaşıp iktidarı övüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Akalın’ı telefonla arayıp teşekkür ediyor. Gelelim herkesin atladığı ayrıntıya; pic.twitter.com/66zMYQV43J— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 15, 2019
Açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 kilometre. Otomobillerin otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre. Sabit 120 km hızla hareket edilse bile yolculuk 3 saat 33 dakika sürer. Peki nasıl oluyor da Demet Akalın yolculuğunu 2 saatte tamamlıyor?”
2- Açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 kilometre. Otomobillerin otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre. Sabit 120 km hızla hareket edilse bile yolculuk 3 saat 33 dakika sürer. Peki nasıl oluyor da Demet Akalın yolculuğunu 2 saatte tamamlıyor? pic.twitter.com/2MEDESzI0a— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 15, 2019
'CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUM'
Tanal sözlerini şöyle sürdürdü:
“Demet Akalın, açıkça Karayolları Yönetmeliği’nin hız kurallarını düzenleyen 100. maddesini ihlal etmiş oluyor. Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen Demet Akalın için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum.
3- Demet Akalın, açıkça Karayolları Yönetmeliği’nin hız kurallarını düzenleyen 100. maddesini ihlal etmiş oluyor. Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen Demet Akalın için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 15, 2019
Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen birisine, Cumhurbaşkanı da nasıl oluyor telefonla arayıp teşekkür eder? Cumhurbaşkanı hakkında da suç ve suçluyu övmekten soruşturma açılması gerekiyor.”
4- Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen birisine, Cumhurbaşkanı da nasıl oluyor telefonla arayıp teşekkür eder? Cumhurbaşkanı hakkında da suç ve suçluyu övmekten soruşturma açılması gerekiyor. pic.twitter.com/JFMB1hxX2Z— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 15, 2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çeşme -Çınarcık konserine gitmek için 4 Ağustos'ta hizmete giren 'İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden ve yeni yolu öven şarkıcı Demet Akalın'a teşekkür etmişti.
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