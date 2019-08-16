CHP'den 'Tek kullanımlık plastikler yasaklansın' teklifi

Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öngören yasa teklifini TBMM'ye sunan CHP'li Çetin Osman Budak, "Bayram bitti, tatilciler yavaş yavaş çekildi ama geriye plastik atıklar kaldı. Ne yazık ki sahil ve kent temizliği tek başına yeterli değil. Çünkü plastik istilası denizleri ve insan sağlığını tehdit eden boyutları çoktan aştı" dedi.
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yasa teklifine göre; plastik pipet, kulak çubuğu, tabak, çatal, bıçak, kaşık, içecek karıştırıcıları ile köpük gıda kapları ve içecek bardaklarının dâhil olduğu tek kullanımlık plastik ürünlerin üretimi, dışalımı, piyasaya arzı ve kullanımı yasak olacak. Yasağa uymayanlar hakkında 10 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.
Yasa teklifinin gerekçesinde plastik kullanımının yaygınlığına ve zararlarına dikkat çeken CHP’li Budak, teklifiyle ilgili şu görüşleri dile getirdi:
"Dünya Ekonomik Forumu'nun 2016 raporuna göre bugün dünyadaki denizlerde toplam 150 milyon ton plastik bulunmakta ve her yıl 5 ila 13 milyon ton plastik denize karışmaktadır. Araştırmalara göre insanoğlu plastik tüketimine bu şekilde devam ederse 2050 yılında denizlerdeki plastiğin ağırlığı tüm deniz canlılarının toplam ağırlığını geçecek noktaya gelecektir. Doğaya bırakılan tek bir plastik atık bile belli süre sonra parçalanarak milyonlarca mikroplastik parçacık haline dönüşmektedir. Bir pet şişenin doğaya geri dönüşümü ise 450 yıldır.
'KARADENİZ'DE HER 10 ÇÖPÜN 5 TANESİ PLASTİKTEN OLUŞUYOR'
Bilim insanları Akdeniz kıyı şeridinde kilometre başına günlük ortalama 5 kg plastik atığın sahile vurduğunu ifade ederken, dalgaların kıyılarına en çok plastik atık taşıdığı ikinci ülkenin 12.1 bin tonla Türkiye olduğuna işaret etmektedir. Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8’inde plastik saptanırken Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşmektedir. Sorunun en büyük kısmını da tek kullanımlık plastikler oluşturmaktadır. Elbette sadece Akdeniz değil ülkemizin tüm sahilleri ve denizleri plastik ağırlıklı kirlilik tehdidi altında bulunuyor.Marmara Denizi’ndeki her 10 çöpün 1 tanesi plastik, her 7 plastiğin 4 tanesi de kara kökenli. Karadeniz de kötü durumda. Karadeniz’deki her 10 çöpün 5 tanesi plastikten oluşuyor. Plastik üretimi ise baş döndürücü bir hızda devam ediyor. Öyle ki dünyada her yıl üretilen 406 milyon ton plastiğin kabaca yüzde 40’ının tek kullanımlık olduğunu söylersek manzaranın ciddiyeti bir kez daha ortaya çıkacaktır.
AB ülkeleri 2021 itibariyle tek kullanımlık plastikleri yasaklıyor. Biz de bu konuda acilen harekete geçmeliyiz. Hem ülkemiz hem de dünya için plastik cehennemi haline gelmeye dur demeliyiz."
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