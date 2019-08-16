Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Twitter hesabından Türk-İş başkanı Ergün Atalay ile ilgili paylaşım yaptı. Perinçek, "Ekmek teknemizi savunan Ergün Atalay ile birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Perinçek, hükümet ile Türk-İş arasındaki 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi toplantısında mikrofonun açık kalması sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" dediği duyulan ve eleştirilerin hedefi olan Atalay ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Atalay'ın yanında olduğunu belirten Perinçek, "Ekmek teknemizi savunan Ergün Atalay ile birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Vatanı ve ekmek teknemizi savunan Türk-İş’le ve Ergün Atalay Başkanla birlikteyiz. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 15, 2019

​12 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda iktidarın teklifinin Türk-İş'in talebinin çok altında olmasına rağmen Atalay anlaşmaya imza atmıştı.

Türk-İş Başkanı mikrofonu açık unuttu: Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle https://t.co/GjsIaMS0pN pic.twitter.com/O7jQekIDcV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 13, 2019

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