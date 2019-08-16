Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Atalay'ın yanında olduğunu belirten Perinçek, "Ekmek teknemizi savunan Ergün Atalay ile birlikteyiz" ifadelerini kullandı.
Vatanı ve ekmek teknemizi savunan Türk-İş’le ve Ergün Atalay Başkanla birlikteyiz.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 15, 2019
12 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda iktidarın teklifinin Türk-İş'in talebinin çok altında olmasına rağmen Atalay anlaşmaya imza atmıştı.
Türk-İş Başkanı mikrofonu açık unuttu: Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle https://t.co/GjsIaMS0pN pic.twitter.com/O7jQekIDcV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 13, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)