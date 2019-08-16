Adli yıl açılış töreni davetini 6 baro daha reddetti

İstanbul Barosu yaptığı açıklamada "Yargının kurucu unsuru olan savunmanın meslek örgütü olarak, yeni bir yargı yılının açılışına katılmaktan kıvanç duyabilirdik. Ancak bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu'nun imzasıyla yayımlanan cevap yazısı "Tarihe not düşmek adına Başkanlığınızın takdirlerine sunarız" cümlesiyle sonlandırıldı. Cevap yazısının bir kısmı şu şekilde:

"Tarihinin en ağır krizini yaşamakta olan yargının, bu bunalıma neden ve nasıl geldiğini tartışıp, çözümlerini de birlikte aramak için çok uygun bir olanağın bu nedenle tüketilmiş olması nedeniyle üzgünüz. İstanbul Barosu olarak adalet arayışımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bu arayışın en temel göstergesi olan yargı bağımsızlığını güçlendirip pekiştirecek içtenlikli adımlar atılması gerekirken, yürütmenin mekanlarında adli yıl açma ve giderek bunu ‘teamül’ noktasına taşıma fikrine ortak olmak istemiyoruz bu ortaklıkla, sadece Anayasa’nın 104. Maddesinin değil, daha birkaç ay evvel bizzat, Başkanlığınızca açıklanan Yargı Etiği ilkelerinin de çelişeceği kanısındayız”.