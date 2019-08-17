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14:16 17 Ağustos 2019
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    İstanbul yağışa teslim: Yolları su bastı, vapur ve tramvay seferleri durdu

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giren İstanbul'da bir kez daha yollar su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamadı, vapur seferleri de gerçekleştirilemedi. Kapalıçarşı'yı su bastı,

    İstanbul'da sağanak yağış
    © AA / Abdullah Coşkun
    Marmara'da sağanak bekleniyor
    İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

    Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü. 

    TRAMVAY SEFERİ DURDU, VAPURLAR İPTAL OLDU

    Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. 

    Metro İstanbul da hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğunu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının kısa bir süre işletmeye kapatıldığını duyurdu. 

    Tüm vapur seferleri de yağmur nedeniyle gerçekleştirilemiyor.  

    © İHA /
    Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giren İstanbul'da bir kez daha yollar su altında kaldı.

    BAKIRKÖY SAHİL YOLU KAPANDI

    Sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

    © REUTERS / SIVARAM V
    Hindistan’daki sel felaketinde 1 ayda 270 kişi yaşamını yitirdi
    Eminönü’nde de trafik durma noktasına gelirken D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

    KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

    Tarihi Kapalıçarşı da şiddetli yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'nın içinde su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

    METEOROLOJİ UYARDI

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı. 

    Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

    Etiketler:
    Meteoroloji, Vapur, Su, Sel, kuvvetli yağış, Sağanak yağış, İstanbul
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