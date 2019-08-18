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19:04 18 Ağustos 2019
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    Meteoroloji'den İmamoğlu'na yanıt

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    Türkiye
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 12.30‘da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır" açıklamasında bulundu.

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    İmamoğlu İstanbul'da su baskınlarına neden olan yağmur sonrası incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü İstanbul’da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili, "Bilgi akışı çok yoğun ve hızlı bir şekilde paylaşılmalı. AKOM’dan bilgileri kontrol ettirdim, bize Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen yağış ile ilgili uyarı 12.30 civarında, İstanbul’da o saatte yağış başlamıştı ve 15 dakika içinde zaten hadise gerçekleşti" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 13 Ağustos 2019 Salı gününden itibaren yayımladığımız hava raporlarımızda; yurdumuzun kuzey ve kuzeybatı kesimlerini etkilemesi beklenen yağışlı sistem tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, basın- yayın organlarımız ile paylaşılmıştır.

    15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma tarihlerinde sabah 06.00 ile akşam saat 18.00 de yayımladığımız hava raporlarında yer alan ‘Marmara Bölgesinin Doğusu ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış beklentisini’ içeren bilgiler; belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza e-posta yoluyla gönderilmiştir.

    Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hazırladığımız tüm tahmin ve öngörü uyarılarımız; kurumsal internet sitemiz, e-posta, MGM Mobil Uygulaması, sosyal medya hesapları, kısa mesaj servisi (SMS), faks, telefon ve resmi yazılarla yerel ve ulusal basın aracılığı ile hızlı ve yoğun bir şekilde halkımıza ve yetkililere anında ulaştırılmıştır. 

    © Fotoğraf : Twitter
    İBB'den açıklama: İmamoğlu yıllık izinde, sabah gelip inceleme yapacak
    Nitekim; ‘Marmara Bölgesi ve İstanbul için beklenen kuvvetli yağışla’ ilgili haberler; 14/15/16 Ağustos 2019 tarihlerinde tüm basın-yayın organlarımız, günler öncesinden bültenlerinde İstanbul ile ilgili kuvvetli yağış konusuna gerek canlı yayınlarla gerekse de ara ve ana haber bültenlerinde sıkça ve defaten yer vermişlerdir. Basın kuruluşlarımızın gösterdiği bu duyarlılığa da ayrıca teşekkür ediyoruz. 

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 12.30‘da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili olarak basına yapmış olduğu açıklamada ayrıca; ‘Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı orta şiddetli idi’ demiştir. Bu doğru değildir. 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti ‘orta’ değil, ‘kuvvetli’ olarak rapor edilmiştir."

    Etiketler:
    Sel, İstanbul, Açıklama, Meteoroloji, Ekrem İmamoğlu
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