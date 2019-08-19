Abdullah Gül: Seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları doğru değil

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li belediyelere kayyum atamasını tek cümlelik bir tweetle yorumladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadesini kullandı.
Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 19, 2019
İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atandı.
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