Abdullah Gül: Seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları doğru değil

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadesini kullandı.