Saadet Partisi'nden kayyum tepkisi: Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasına tepki gösterdi.
Aydın, "Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsade edilenler, bugün görevden alınıyor? Alınan bu karar Türkiye'nin ve bölgenin geleceği açısından sağduyu ve akl-ı selimden uzaktır" ifadesini kullandı.
Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsade edilenler, bugün görevden alınıyor?— Birol Aydın (@birolaydinSP) 19 августа 2019 г.
Alınan bu karar Türkiye'nin ve bölgenin geleceği açısından sağduyu ve akl-ı selimden uzaktır..
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