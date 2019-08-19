Doğu illerinde görev yaptığı sırada izlenimlerini aktaran Başbuğ, "O sandıklardan çıkan sonuçları irade gibi görmemekte büyük fayda var. Oradaki insanlarımızın birçoğu baskı ve korkudan birçoğu da cehaletinden dolayı böylesine sonuçlar çıktı seçim sandıklarından. Oradaki halka pusulayı vuracağın mühre ip bağlayıp bu ipin bir ucunu pusulanın başına koy diğerini de nerede bitiyorsa oraya vur mührünü diye yol gösteren yapılar vardı cahil insanlarımıza. Zannetmeyin ki oradaki insanlarımız sağlıklı bir değerlendirme yapıyor" ifadelerini kullandı.
CNN Türk'e bağlanan güvenlik uzmanından kayyum savunması: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmemek gerekiyor https://t.co/vwhCCy21eO pic.twitter.com/d7Urpve24k— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 19, 2019
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