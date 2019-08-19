Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV ekranlarına geri döndü

Beyaz TV'deki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Boşnakların ekranlara dönmemesi için kampanya başlattığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına döndü.

PROGRAMA İZZETBEGOVİC'İN SÖZLERİYLE BAŞLADI



21 aydır programa çıkmayan Rasim Ozan Kütahyalı, programda Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegovic'in sözleri ve resmiyle konuşmaya başladı. Kütahyalı uzun süre sonra ilk yayında Boşnaklardan tekrar özür diledi. Kütahyalı programın başlangıcında şu ifadeleri kullandı; "Ben Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım. Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum. Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. Kendi meselelerine asil Boşnak halkını karıştırmasınlar"ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı programa çıkar çıkmaz kişisel Twitter hesabından "nerede kalmıştık" tweetini atarak geri döndüğünü duyurdu.